Москва і Пекін таємно обговорюють проєкт підводного тунелю Росія – Крим, – WP

Росія боїться за Кримський міст і небезпідставно: буквально днями бійці ГУР побували неподалік цієї тимчасової конструкції. Тож окупанти шукають можливості створити транспортний маршрут, захищений від атак з боку України. Для цього почали вести переговори з китайцями.

Перемовини з Китаєм потрібні Росії, щоб зберегти контроль над окупованим Кримом. Водночас це означає, що Москва дедалі більше залежить від Пекіна. Про це ідеться у великому матеріалі The Washington Post, передає 24 Канал.

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Звідки та що відомо про перемовини

Російські та китайські бізнесмени, які мають зв'язки в уряді, таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, що з'єднує Росію з Кримом,

– пишуть журналісти, посилаючись на повідомлення, перехоплені українськими службами безпеки.

Наприкінці жовтня навіть відбулися зустрічі щодо цього питання. Росія турбується про долю Кримського мосту та розуміє його вразливість. Окупантам потрібна нова логістична лінія для військових.

Американські чиновники та інженери, яких опитали журналісти, оцінюють таке будівництво в мільярди доларів. Через великий обсяг робіт це забере роки. До того ж такі роботи ніколи не проводилися у зоні бойових дій. А ще Китай може потрапити під санкції, адже досі він не визнає анексію Криму.

Деталі щодо таємних перемовин Росія – Китай

Перехоплені електронні листи вказують на те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь. Повідомлення були надані The Washington Post українськими офіційними особами, які сподівалися викрити проєкт і потенційну участь Китаю,

– ідеться в матеріалі.

Журналісти підняли реєстраційні документи й дізналися, що нещодавно в Криму сформували російсько-китайський консорціум. У ньому беруть участь особи, названі в електронних листах. А на півострів приїздили китайські делегати.

Хто може будувати нові обхідні шляхи для росіян

4 жовтня Китайська корпорація залізничного будівництва (CRCC) стверджувала про "готовність забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об'єктів будь-якої складності в Кримському регіоні".

CRCC є державною компанією КНР, вона побудувала багато автомобільних і залізничних мереж у Китаї. Але, як указують медійники, вона ж "установила значні зв'язки з Росією в останні роки", зокрема завдяки проєкту розширення системи московського метро, завершеному 2021 року.

З журналістами там очікувано відмовилися спілкуватися. Також кинув слухавку російський бізнесмен Володимир Калюжний – він за документами є генеральним директором консорціуму. У листі Георгію Мурадову, постійному представнику Республіки Крим при президенті Росії, Калюжний писав, що китайці готові бути генеральним підрядником у будівництві тунелю під Керченською протокою. Утім, вони просять про секретність.

Друзі Путіна і тут

У будівництві беруть участь компанії, пов'язані з Аркадієм Ротенбергом, другом дитинства Путіна, який накопичив величезні статки завдяки проєктам, що підтримуються Кремлем, включаючи зимову Олімпіаду 2014 року в Сочі. 71-річний олігарх придбав велику власність у Криму після його незаконної анексії, коли він вперше потрапив під санкції Міністерства фінансів США", – ідеться в статті.

Чи реальне таке будівництво

Спорудити тунель під Керченською протокою технічно можливо, в Китаю є необхідний досвід та обладнання. Але це складно, ризиковано, довго і дорого. Можливо, це варто розглядати як довгострокові інвестиції, щоб Крим був пов'язаний із Росією фізично.

Що ж, якщо Росії удасться ця авантюра, то Україна матиме нові законні цілі.

Бурхлива реакція Кремля