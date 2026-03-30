Стільки ж, скільки набирає: у ГУР відповіли, скільки щомісяця втрачає російська армія

Російська армія щомісяця втрачає близько 30 – 40 тисяч військових, водночас отримуючи стільки ж новобранців. Поповнення відбувається завдяки контрактникам та добровольцям, мотивованих фінансовими стимулами.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі для "Радіо Свобода".

Що відомо про особові запаси Росії?

За його словами, у Росії наразі не готуються до повноцінної загальної мобілізації, оскільки окупаційна армія поповнюється контрактниками та добровольцями. В окремих регіонах місцева влада навіть конкурує між собою за призовників, обіцяючи більші виплати.

Губернатори якихось певних регіонів один перед одним хваляться, хто може заплатити більше, хто може дати більше призовнику,

– пояснив Черняк.

Попри такі заходи, українська розвідка зазначає, що поточний баланс дозволяє Росії продовжувати агресію. Але він не створює умов для стратегічних проривів на фронті.

Тобто сказати, що щось зміниться і мобілізаційний ресурс буде ставати меншим… Ми, на жаль, не можемо цього стверджувати. Влада буде створювати такі умови, щоб людям не залишалося нічого, крім як піти і підписати контракт,

– підсумував Черняк.

Водночас ГУР наголошує, що воєнна мобілізація Росії поки не зменшується. Влада країни створює умови, за яких людям майже не залишають вибору.

Що відомо про втрати ворога?