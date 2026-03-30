Стільки ж, скільки набирає: у ГУР відповіли, скільки щомісяця втрачає російська армія
- Російська армія щомісяця втрачає 30 – 40 тисяч військових, але отримує стільки ж новобранців за рахунок контрактників та добровольців.
- Росія не готується до загальної мобілізації, але влада створює умови, за яких люди змушені підписувати контракти.
Російська армія щомісяця втрачає близько 30 – 40 тисяч військових, водночас отримуючи стільки ж новобранців. Поповнення відбувається завдяки контрактникам та добровольцям, мотивованих фінансовими стимулами.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі для "Радіо Свобода".
Що відомо про особові запаси Росії?
За його словами, у Росії наразі не готуються до повноцінної загальної мобілізації, оскільки окупаційна армія поповнюється контрактниками та добровольцями. В окремих регіонах місцева влада навіть конкурує між собою за призовників, обіцяючи більші виплати.
Губернатори якихось певних регіонів один перед одним хваляться, хто може заплатити більше, хто може дати більше призовнику,
– пояснив Черняк.
Попри такі заходи, українська розвідка зазначає, що поточний баланс дозволяє Росії продовжувати агресію. Але він не створює умов для стратегічних проривів на фронті.
Тобто сказати, що щось зміниться і мобілізаційний ресурс буде ставати меншим… Ми, на жаль, не можемо цього стверджувати. Влада буде створювати такі умови, щоб людям не залишалося нічого, крім як піти і підписати контракт,
– підсумував Черняк.
Водночас ГУР наголошує, що воєнна мобілізація Росії поки не зменшується. Влада країни створює умови, за яких людям майже не залишають вибору.
Що відомо про втрати ворога?
Росія під час весняних атак зазнає зростання втрат. На 30 березня 2026 року загальні втрати становлять близько 1,3 млн осіб, тисячі танків, бронетехніки та артилерії. Березень може стати антирекордним місяцем за кількістю втрат.
Україна завдала чергових ударів по стратегічних об'єктах ворога. У Луганську влучили по Алчевському металургійному комбінату та військовому ешелону. Водночас у Криму знищили пускову установку ЗРК С-400. Також удари були нанесені по пунктах управління та скупченнях живої сили окупантів на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Сумщині.
У ніч на 29 березня українські дрони Сил безпілотних систем завдали удару по базі РСЗВ у тимчасово окупованому Криму. Вдалося знищити три установки БМ-30 "Смерч" або їхні модернізовані версії Торнадо-С та самохідну транспортно-заряджальну машину.