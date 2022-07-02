Росія краде дніпровську воду з Північнокримського каналу

Російські окупанти крадуть дніпровську воду, направляючи її до окупованого Криму. Росія таким чином могла заборгувати вже близько 4 мільярдів гривень.

Збитки для України – понад 4 мільярди гривень

Про це повідомила Українська екологічна інспекція. Зауважимо, ще 24 лютого російські війська дістались Херсона і Каховського водосховища та захопили гідротехнічні споруди. Бетонну дамбу зруйнували, і через пару днів вода пішла по Північнокримському каналу в напрямку півострова.

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Водозабір сягає 50 кубометрів на секунду, а збитки за її самовільне використання складають десятки мільйонів гривень на добу.

Ще в березні Держекоінспекція повідомляла, що сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України – 32 628 960 гривень на добу, а отже, станом на 2 червня (129-й день повномасштабної війни) Росія заборгувала Україні вже понад 4 мільярди гривень.

Водночас заступник голови державного водного агентства Ігор Гопчак зауважив, що це приблизні цифри: російські військові не допускають українських співробітників на гідротехнічні споруди, тож стежити за витратами води доводиться лише через супутникові знімки.

Ці цифри – це пальцем в небо. Точного підрахунку нема, це припущення,

– зазначив Ігор Гопчак.

Коротко про захоплення Каховського водосховища

Воду, яка надійшла у Північнокримський канал після силового захоплення російськими військовими гідроспоруд у Херсонській області в перші дні війни з Україною, безплатно отримають аграрії, рибні господарства та великі промислові підприємства Криму.

Зазначимо, Північнокримський канал розташований на Півдні України. Це одна з найбільших іригаційних споруд колишнього СРСР, яка бере воду в річці Дніпро (у Каховському водосховищі).

До 2014 року канал забезпечував до 85% потреб Криму, проте після незаконної анексії Україна перекрила канал, яким вода з материкової частини потрапляла на півострів.

Українська влада наголошувала, що, згідно з міжнародним правом, окупаційна влада несе повну відповідальність за водопостачання та забезпечення населення цієї території іншими ресурсами.

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