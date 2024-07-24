Це знущання, – росіяни істерично скиглять через блекаути

У Краснодарському краї росіяни продовжують жалітися на відсутність електроживлення. На блекаут, який, до речі, влаштував кремлівський режим.

В окупованому Криму ситуація також не краща, пише 24 Канал. Російське керівництво стверджує, що проблеми зі світлом виникли через неполадки на турбогенераторі Ростовської АЕС.

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"Усім мовчать, усім начхати"

Росіянин скиглить, що в Росії у станиці Канівська немає світла. На вулиці +40 градусів, а кондиціонери не працюють. Він не розуміє, як "бідним людям" жити в таких умовах.

Найобразливіше, на його думку, те, що путінський режим не попередив про відключення електроенергії й через це росіяни не змогли підготуватися. Видно лише, як "швидкі" туди-сюди катаються, а люди в пабліках лаються.

Всі мовчать. Тиша. Усім все до одного місця. Це вже четвертий день поспіль. Сьогодні, мабуть, найдовші вимкнення. Раніше тільки на 3 – 4 години вимикали. Ні слів, ні емоцій. Тільки уявіть, що 7 годин світла нема?!

– жаліється росіянин.

"Ніхто не збирається до нас їхати"

Жаліються на перебої з електроживленням і в окупованому Севастополі. Жінка каже, що в одній з багатоповерхівок надзвичайно низька напруга. За її словами, за таких умов жодні прилади не можуть працювати.

"Тиждень нічого не роблять: керівна компанія, "Севенергозбут", "Севенерго". До кого ми тільки не зверталися. Ні світла, нічого у нас немає. Ніхто не збирається до нас їхати. Що нам робити?!", – сказала росіянка.

Інша жителька окупованого Криму розповідає, що нормальна напруга була лише два дні – 20 і 21 липня. Далі ж почалися знову проблеми.

Це просто знущання "Крименерго",

– скиглить вона.