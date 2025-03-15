Росія масовано атакувала енергетичні об'єкти у 2 областях: частина жителів залишилися без світла

Вночі 15 березня російські загарбники знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі. Є суттєві пошкодження на об'єктах ДТЕК. У двох областях частина жителів залишилися без світла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Відключення світла на Одещині та Дніпропетровщині 15 березня

Цієї ночі росіяни вкотре завдали ударів по енергетиці. Під прицілом агресора були об'єкти ДТЕК у Дніпропетровській та Одеській областях.

Без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини. Пошкодження суттєві,

– заявили у ДТЕК.

Також зазначили, що енергетики вже працюють на місцях. Роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання в домівки.

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Додамо, о 08:46 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що станом на ранок 15 березня в Чорноморську газо-, водо- й теплопостачання – у штатному режимі. Також завдяки оперативній роботі енергетиків відновлено електропостачання.