Росія масовано вдарила по енергетиці у 10 областях

Уночі та зранку 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в 10 областях України, знеструмивши сотні тисяч споживачів. Водночас ворожий безпілотник помітили безпосередньо над Рівненською АЕС.

Як повідомили в Міненерго, під ворожими ударами опинилися Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Житомирська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Харківська області.

Наслідки атаки та загроза для АЕС

Енергетикам вже вдалося повернути електропостачання для понад пів мільйона споживачів. Проте ремонтні роботи суттєво ускладнюються через постійні повітряні тривоги та загрозу повторних обстрілів.

Через мережеві обмеження, спричинені попередніми російськими атаками, 17 жовтня у низці регіонів діють погодинні відключення світла.

Крім того, у всіх областях застосовують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Ситуація залишається напруженою не лише через руйнування мереж: за даними моніторингових каналів, зранку російський дрон кружляв безпосередньо над територією Рівненської атомної електростанції.

Яка ситуація зі світлом і теплом буде взимку?

Російські удари по теплоелектростанціях ускладнили підготовку України до зими. Однак ситуація в енергосистемі залишається контрольованою. Про це повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

За словами Зайченка, російські обстріли пошкодили ТЕС, які мали бути готовими до опалювального сезону. Через це ситуація гірша за попередні прогнози, але поки не критична.

Він наголосив, що українцям і бізнесу потрібно й надалі готуватися до можливих відключень електроенергії. Зокрема, підприємствам варто оптимізувати споживання та забезпечити ефективну роботу в умовах обмежень.

Зайченко також зазначив, що 14 жовтня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на об'єкти "Укренерго" від початку повномасштабної війни.

Основними цілями стали підстанції, тому енергетикам довелося зосередитися на якнайшвидшому відновленні їхньої роботи.