Росія масовано тероризує Харківщину новітньою зброєю: подробиці від кореспондентки
Російські окупаційні війська продовжують безжально нищити цивільну інфраструктуру Харківської області. Ворог активізував удари новітнім озброєнням та важкими керованими авіабомбами, внаслідок чого зростає кількість жертв серед мирного населення, а прифронтові міста змушені готуватися до надважкої зими в умовах постійних обстрілів.
Про оперативну ситуацію в регіоні, наслідки ворожих атак та підготовку до опалювального сезону розповіла в ефірі 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
Замість КАБів – «Бандеролі»
Особливо постраждав Ізюм, де ворог застосував важкі авіабомби ФАБ-500 з модулями планування та корекції (УМПК). Під прицілом ворога опинилася колишня медична та адміністративна установа. П'ятиповерхова будівля зазнала катастрофічних руйнувань – бомба буквально «прошила» її з п'ятого по перший поверх.
Загалом по частині Ізюма випустили аж три ФАБи. І це для розуміння просто дуже потужна, дуже потужна зброя. Вона нищить одразу кілька поверхів,
– наголосила журналістка.
Якщо раніше Харків потерпав від КАБів, і наші Повітряні сили знайшли засоби, щоб їх не допускати, то тепер місто тероризують "Бандеролями" – новітньою зброєю. Ця атака припала на цивільне підприємство, де зберігали пластикову тару, що дуже ускладнило гасіння пожежі для ДСНС,
– каже Черненко.
На щастя, внаслідок цього вечірнього удару обійшлося без загиблих.
Анна Черненко про загрозу реактивних дронів та удари по Харківщині: дивіться відео
Опалювальний сезон "у ручному режимі" та власний пункт незламності
За розпорядженням уряду в регіоні розпочинатимуть опалювальний сезон з 1 листопада. Деякі прифронтові території будуть підключатися буквально в ручному режимі. Для багатьох це вже буде децентралізоване підключення — від модульно-блокових котелень. Але є розуміння, що на деяких територіях опалення включити буде неможливо через щоденні спроби ворога бити по енергетичних об'єктах,
– розказує Анна Черненко.
Водночас у деяких населених пунктах через постійні прильоти увімкнути опалення буде технічно неможливо.
Досвід минулої зими, коли через морози до -20°C та обстріли житлові будинки в центрі Харкова залишалися без тепла, води та каналізації, змушує харків'ян самотужки дбати про власну енергонезалежність.