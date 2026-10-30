Росія масовано тероризує Харківщину новітньою зброєю: подробиці від кореспондентки

Російські окупаційні війська продовжують безжально нищити цивільну інфраструктуру Харківської області. Ворог активізував удари новітнім озброєнням та важкими керованими авіабомбами, внаслідок чого зростає кількість жертв серед мирного населення, а прифронтові міста змушені готуватися до надважкої зими в умовах постійних обстрілів.

Про оперативну ситуацію в регіоні, наслідки ворожих атак та підготовку до опалювального сезону розповіла в ефірі 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

Замість КАБів – «Бандеролі»

Особливо постраждав Ізюм, де ворог застосував важкі авіабомби ФАБ-500 з модулями планування та корекції (УМПК). Під прицілом ворога опинилася колишня медична та адміністративна установа. П'ятиповерхова будівля зазнала катастрофічних руйнувань – бомба буквально «прошила» її з п'ятого по перший поверх.

Загалом по частині Ізюма випустили аж три ФАБи. І це для розуміння просто дуже потужна, дуже потужна зброя. Вона нищить одразу кілька поверхів,

– наголосила журналістка.

У самому Харкові ситуація залишається вкрай напруженою. Напередодні ввечері ворог атакував місто новітньою зброєю, яку військові називають «Бандеролями». Цей тип озброєння фактично замінив росіянам КАБи, які Повітряні сили ЗСУ навчилися ефективно відсікати від Харкова.

Якщо раніше Харків потерпав від КАБів, і наші Повітряні сили знайшли засоби, щоб їх не допускати, то тепер місто тероризують "Бандеролями" – новітньою зброєю. Ця атака припала на цивільне підприємство, де зберігали пластикову тару, що дуже ускладнило гасіння пожежі для ДСНС,

– каже Черненко.

На щастя, внаслідок цього вечірнього удару обійшлося без загиблих.

Анна Черненко про загрозу реактивних дронів та удари по Харківщині: дивіться відео

Опалювальний сезон "у ручному режимі" та власний пункт незламності

Через щоденні обстріли та удари по енергетичних об'єктах прифронтової зони опалювальний сезон на Харківщині стартує з 1 листопада, проте відбуватиметься у надскладних умовах. У багатьох деокупованих та прифронтових громадах теплопостачання запускатимуть у ручному режимі. Замість зруйнованих центральних котелень систему перевели на децентралізовані модульно-блокові котельні, які будували останні роки.

За розпорядженням уряду в регіоні розпочинатимуть опалювальний сезон з 1 листопада. Деякі прифронтові території будуть підключатися буквально в ручному режимі. Для багатьох це вже буде децентралізоване підключення — від модульно-блокових котелень. Але є розуміння, що на деяких територіях опалення включити буде неможливо через щоденні спроби ворога бити по енергетичних об'єктах,

– розказує Анна Черненко.

Водночас у деяких населених пунктах через постійні прильоти увімкнути опалення буде технічно неможливо.

Досвід минулої зими, коли через морози до -20°C та обстріли житлові будинки в центрі Харкова залишалися без тепла, води та каналізації, змушує харків'ян самотужки дбати про власну енергонезалежність.