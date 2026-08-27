Росія масовано вдарила КАБами по Сумах: людей дістають з-під завалів, є постраждалі

Російські війська завдали масованого авіаудару по північній та східній частинах Сум. Окупанти застосували чотири керовані авіабомби.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Що відомо про масовану атаку на Суми?

Внаслідок атаки пошкоджено приватний сектор, промислову зону та інфраструктурний об'єкт. Частина житлових будинків зруйнована, під їхніми завалами можуть перебувати люди.

Наразі рятувальники проводять роботи з деблокування. Попередньо відомо про трьох поранених. Усіх постраждалих доправили до лікарні, їхній стан наразі уточнюється.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання у трьох локаціях міста – у Ковпаківському та Зарічному районах. Є влучання як по приватному сектору, так і по цивільній інфраструктурі.

Наразі на місцях тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють усі відповідні служби.

Станом на 22 годину зафіксовано 8 ударів КАБами по 5 локаціях. Усі удари – по цивільній інфраструктурі міста. З-під завалів уже деблокували двох людей. Рятувальна операція триває.

Постраждалим медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо їх кількості та стану уточнюється. Внаслідок російських атак пошкоджені житлові будинки, інші об’єкти цивільної інфраструктури та транспорт.

Близько 22:40 ворог завдав повторних ударів по Сумській громаді. 4 КАБи вдарили по 2 локаціях – території промислової зони та по території станції техобслуговування в Зарічному районі міста.

Удари спричинили загоряння автомобілів та господарських приміщень, пожежі локалізуються. Інформація щодо постраждалих та наслідків обстрілу уточнюється.

Загроза ворожих атак зберігається. Влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Зазначимо, Росія вдень 27 серпня тероризувала Україну. Окупанти запустили близько 140 ударними дронами, понад 100 із них були реактивного типу. Основною ціллю стала Київщина та столиця. Українська ППО знищила й подавила близько 120 безпілотників.

Нагадаємо, вранці 27 серпня російські війська атакували БпЛА Великочернеччинський та Піщанський старостинські округи Сумської громади. Внаслідок ударів пошкоджено приватну садибу, господарські споруди та виробниче майно одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали, наслідки атаки ліквідовують.

Згодом, у громаді зафіксували наслідки ворожих атак та падіння російського "Шахеда". Два БпЛА невстановленого типу влучили по території цивільного підприємства в Сумах, ще один безпілотник атакував приватне підприємство у Великочернеччинському старостаті. "Шахед" упав на відкритій місцевості на околиці міста. Внаслідок усіх інцидентів люди не постраждали.

Крім того, внаслідок влучання російського БпЛА "Італмас" по приватній садибі постраждала 66-річна жінка. Вона отримала численні поранення та була госпіталізована бригадою екстреної медичної допомоги, наразі потерпіла отримує необхідне лікування. Інші обставини та наслідки атаки встановлюються.