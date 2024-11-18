Росія масовано вдарила по Запоріжжю, місто залишилося без світла

Російські військові за допомогою дронів-камікадзе атакували Запоріжжя. Удар окупантів відбувся ввечері 18 листопада.

Росія атакувала місто, використавши понад 10 "Шахедів". Про це повідомляє 24 Канал з посилання на главу Запорізької ОВА Івана Федорова.

Дивіться також Росія вдарила по будинку у Сумах: кількість загиблих і постраждалих зросла

Які наслідки масованого удару по Запоріжжю

Іван Федоров повідомляє, що Росія вдарила по Запоріжжю. Ворог запустив по місту понад 10 безпілотників "Шахед".

Внаслідок удару понад 10 тисяч абонентів залишилися без світла.

Рятувальники, поліцейські та комунальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

Звернення Івана Федорова про наслідки російської атаки: дивіться відео

Додамо, що станом на 23:47 ворожа атака триває. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.