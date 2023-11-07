Росіяни наступають по всьому фронту: як за тиждень змінилася карта бойових дій

Російські військові продовжують свої масовані штурми на українські позиції, метою яких є перехопити ініціативу на фронті. На низці ділянок ворог мав успіхи протягом минулого тижня.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 30 жовтня – 6 листопада, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Успіхи ЗСУ на Запоріжжі

Попри всі зусилля ворога, українські військові також не зупиняються. Зокрема, тривають спроби покращити тактичне положення українських сил в районі Роботинського виступу.

Так, українські бійці змогли повернути під свій контроль частину території на південний схід від Роботиного. Саме тут протягом весни – літа 2023 року був один з ключових напрямків ударів під час української наступальної кампанії.

Нині ворог зміг стабілізувати ситуацію на свою користь. Втім, поступові просування українських військових тривають і досі. Зараз тут продовжуються важкі зустрічні бої.

ЗСУ просунулися під Роботиним: дивіться карту

Російський контрнаступ

Ще одним місцем літнього українського наступу був так званий Ремівський виступ на межі Запорізької та Донецької областей. Тут Сили оборони мали ще більші успіхи. Та росіяни тепер намагаються повернути собі втрачені позиції.

Протягом минулого тижня ворог намагався наступати на ділянці між окупованим Приютним і звільненим Старомайорським. Схоже, росіяни прагнуть повернути під свій контроль втрачене село.

У спробах досягти цієї мети ворог мав часткові успіхи, зумівши дещо наблизитися до Старомайорського. На цій ділянці регулярно й масовано працює російська артилерія.

Росіяни атакують Старомайорське: дивіться карту

Ситуація в Авдіївці

Так само протягом вже майже місяця тривають безперервні спроби росіян прорватися до Авдіївки. Для досягнення цієї мети ворог докладає величезних зусиль, намагаючись оточити місто.

На превеликий жаль, ситуація тут стає щоразу складнішою для українських військових. Лише протягом минулого тижня російські війська мали часткові успіхи на північ від Красногорівки (північний фас Авдіївки) та довкола Водяного (південний фас).

Крім того, на північному фасі росіяни продовжують масовано тиснути в бік Степового. Протягом вихідних російські війська великою чисельністю тут змогли перейти залізничне полотно й намагаються закріпитися.

Наступ росіян на Авдіївку: дивіться карту

Активізація на флангах Бахмута

Російські військові також несподівано почали тиснути на новій ділянці фронту – вони намагаються тиснути на нещодавно звільнену Кліщіївку. Неочікуваний наступ ворога ускладнює подальше просування українських військових, а одночасно й створює загрозу можливого просування російських військ. Та поки що успіхів у ворога тут немає.

Натомість російські військові змогли просунутися північніше Бахмута – в районі Берхівки. Тут російські військові намагаються наступати вже протягом понад місяця, втім їхні успіхи минулого тижня стали такою собі несподіванкою.

Росіяни атакували біля Берхівки: дивіться карту

Наступ на Куп'янському напрямку

Так само складною залишається й ситуація по всій лінії Лиман – Куп'янськ. Зокрема, ворожі війська намагаються штурмувати українські позиції в Серебрянському лісництві й у районі Макіївки на Лиманському напрямку. Але про якісь успіхи поки не мовиться.

Дещо спокійніша (але не зовсім спокійна) ситуація на Сватівському напрямку. А ось на Куп'янському напрямку ворог розпочав нову серію масштабних наступальних дій. На жаль, успіхи у ворога тут були одразу на декількох ділянках:

на південь від Першотравневого,

південніше Лиману Першого,

на захід від Масютівки,

по лінії бойового зіткнення від Масютівки до державного кордону.

Попередньо, після наступу російських військ і деяких успіхів у ньому лінія бойового зіткнення на відтинку між Масютівкою та російсько-українським кордоном зараз проходить через річку Оскіл. Це означає, що росіяни змогли відкинути українські сили за річку на доволі широкій ділянці фронту.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту