Росія масово поширює фейки, що ЗСУ кидають у бій "непідготовлених бійців"
Джерело:пресслужба Міноборони
Російські фейкомети масово розповсюджують інформацію, що нібито ЗСУ кидають у бій непідготовлених бійців. Командування Сухопутних військ заявило, що це не відповідає дійсності.
Головний доказ тому, що це фейк – високі втрати окупантів від дуже підготовлених рук і хоробрих сердець українських воїнів.
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Воювати за принципами "с одной трехлинейкой на троих", "оружие добудешь в бою" і "солдат не надо жалеть, бабы нарожают" завжди було і залишається прерогативою ворожих сил.
Як відбувається мобілізація в Україні
Командування Сухопутних військ ЗСУ проводить мобілізацію виважено та грамотно. Керівними документами заборонено призивати громадян, які раніше не мали досвіду проходження військової служби.
ЗСУ цінують життя кожного українця і відправляють у боротьбу за Україну лише з належним озброєнням та належною підготовкою.
Охочими записатись у підрозділи ЗСУ, територіальної оборони, інших військових формувань є тисячі українців, які мають досвід бойових дій. Десятки тисяч не мають такої змоги, тому чекають своєї черги. Територіальні центри комплектування приймають на службу людей із відповідним військовим фахом в міру того, як розгортаються підрозділи, усі види їх забезпечення.
Як поширюються фейки
Інформацію про "непідготовлених бійців" найчастіше поширюють в коментарях у чатах та соціальних мережах фальшиві акаунти, боти, які часто погано підготовлені. Однак потрапляюються й матеріали інформаційних агентств.
Основні ознаки:
- емоційність викладу;
- неможливість ідентифікації автора тексту;
- підкреслена "українськість";
- застосування штампів у стилі розп'ятого хлопчика, фраз на кшталт "Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще" та інше.
Якщо виникли проблеми – повідомляйте в ЗСУ та Міноборони
В Міноборони попереджають, що через велику кількість запитів та активну мобілізацію ОТЦК та СП перевантажені, тому можуть виникати організаційні проблеми. Тому просять у разі призову ваших рідних на військову службу без відповідної підготовки або належного екіпірування повідомляти Міністерство оборони та керівництво ЗСУ.
В кожному індивідуальному випадку будуть реагувати окремо.