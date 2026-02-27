Якщо перемовини проваляться: військовий оглядач припустив, що станеться на фронті

Війна перебуває в надзвичайно інтенсивній фазі, і Росія стрімко нарощує кількість дронів, готуючись бити по прифронтовій логістиці. Переговорний процес триває, але реалістичнішим сценарієм залишається ескалація бойових дій.

Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив 24 Каналу, що ключовим орієнтиром стане травень, тоді стане ясно, з якими позиціями обидві сторони заходять у літній, найінтенсивніший період бойових дій.

Дивіться також: Умєров розповів, що обговорить з представниками Трампа під час зустрічі в Женеві

Чи справді ворог не здатен на глибокий прорив?

Зеленський говорить про "початок кінця війни", але цей кінець може бути дуже розтягнутим у часі. Позитив для України – ворог, попри всі зусилля, об'єктивно не може прорвати фронт.

Два роки фронт фактично стоїть на місці, зони бойового зіткнення сформовані, і сценарій глибокого прориву російських сил важко уявити. Але є і зворотний бік: росіяни суттєво наростили кількість дронів – на базі підрозділу "Рубікон" вони стрімко масштабують сили безпілотних систем,

– пояснив Пехньо.

У найближчих планах противника – масовані удари по прифронтовій логістиці: під загрозою всі ключові магістралі – Запоріжжя-Оріхів, Павлоград-Покровськ, Ізюм-Слов'янськ та інші.

Для цього росіяни залучать весь дроновий арсенал – від дешевих FPV до "Ланцетів" і дронів-маток, які самі запускають менші безпілотники. Це становить одну з найсерйозніших найближчих загроз для українського постачання на фронті.

Попри певні політичні сигнали та нову енергію в переговорному процесі з появою Кирила Буданова в переговорній групі, війна перебуває в надзвичайно інтенсивній фазі й не має тенденції до завершення.

Україна готується до плану "Б" на випадок, якщо переговори не спрацюють. Реалістичніший сценарій – нарощування інтенсивності бойових дій до кінця року.

"У травні можна буде оцінити прогрес реформ нової команди міністра Михайла Федорова. До травня стане зрозуміло, чи мають росіяни щось нове на фронті та чи увінчаються їхні наступальні дії успіхом або фіаско", – зазначив Пехньо.

Зверніть увагу! Після завершення тристоронніх переговорів у Женеві члени української делегації Рустем Умєров і Давид Арахамія провели окрему зустріч із керівником російської делегації Володимиром Мединським. Офіційних повідомлень про зміст цієї розмови наразі немає. Водночас колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зауважив, що переговори з представниками Росії без присутності свідків навряд чи можуть мати позитивні наслідки. На його думку, українська влада мала б надати роз’яснення щодо цієї неформальної зустрічі високопосадовців із представником РФ.

Що відомо про хід мирних переговорів?