Буде багато наслідків, – в ОП пояснили заяву Зеленського про підготовку відповіді Росії

Не можна вважати, що постійні атаки по території України, не матимуть наслідків для Росії та Владіміра Путіна. Окупанти не очікували того, що сьогодні відбувається на окупованих територіях, зокрема в Криму. Тепер вони починають розуміти, що за все скоєне доведеться платити серйозну ціну.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що війна масштабується, зокрема й на територію Росії. Він додав, що хоч окупанти захоплювали наші землі з 2014 року й казали, що "тут назавжди", але насправді нічого не змогли за собою закріпити.

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Що чекає на Росію

Михайло Подоляк розповів, що є багато росіян, які абсолютно по-іншому дивляться на майбутнє Росії, тому вони готові працювати над тим, щоб путінський режим зник. Окупантів також чекатиме відповідь за все, що вони зробили.

Росія має очікувати на наслідки. Президент достатньо чітко фіксує, що наслідки будуть. У тому чи іншому вигляді буде багато наслідків для Російської Федерації. Ми з вами їх вже бачимо,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Треба, щоб всі росіяни усвідомлювали: якщо ведеш війну на чужій території, вона може прийти й до тебе. Сьогодні окупанти хочуть позбавити українців навіть таких елементарних для XXI століття речей, як тепло, світло й вода. Але також варто згадати, що далеко не всі росіяни самі мають ці звичні речі.

"Ми розуміємо, що є Москва, Санкт-Петербург, але якщо беремо "російську глибинку", то там немає води, газу, світла. Росія завжди так виглядала: "ми прийдемо, зруйнуємо те, що побудували інші країни, бо вони виглядають абсолютно цивілізовано, але нічого не будуватимемо в себе". Вони хочуть, щоб всі виглядали, наче живуть у Середніх віках", – сказав Михайло Подоляк.

Він додав, що сьогодні війна вже на тому етапі, коли не тільки Росія має змогу щось знищувати.

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