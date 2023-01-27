Росія має кадрові проблеми в армії, які будуть лише збільшуватися, – розвідка

Армія окупантів має серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. У передових підрозділах окупаційних військ не вистачає до 40% молодших командирів.

Як сказав представник ГУР МО України Андрій Черняк, нестача спостерігається зокрема в ворожих підрозділах, що воюють в Донецькій та Луганській областях.

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За його словами, країна-агресорка продовжуватиме наступальні дії, тому що вона не досягла своєї основної мети – повної окупації Донецької та Луганської областей.

І саме в підрозділах, які там перебувають ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Ті, що стоять на першій лінії, не хочуть воювати, йти в наступ, багато хто хоче себе покалічити, щоби повернутися на територію Росії і вже не воювати. Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає,

– сказав Черняк.

Саме тому, додав Черняк, мобілізованих росіян часто відправляють на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами. Вони можуть мати якісь незначні тактичні успіхи, але гинуть сотнями і на їхнє місце присилають нове "гарматне м'ясо", уточнив представник воєнної розвідки України.