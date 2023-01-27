Росія має кадрові проблеми в армії, які будуть лише збільшуватися, – розвідка
Джерело:ГУР МО України
Армія окупантів має серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. У передових підрозділах окупаційних військ не вистачає до 40% молодших командирів.
Як сказав представник ГУР МО України Андрій Черняк, нестача спостерігається зокрема в ворожих підрозділах, що воюють в Донецькій та Луганській областях.
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За його словами, країна-агресорка продовжуватиме наступальні дії, тому що вона не досягла своєї основної мети – повної окупації Донецької та Луганської областей.
І саме в підрозділах, які там перебувають ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Ті, що стоять на першій лінії, не хочуть воювати, йти в наступ, багато хто хоче себе покалічити, щоби повернутися на територію Росії і вже не воювати. Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає,
– сказав Черняк.
Саме тому, додав Черняк, мобілізованих росіян часто відправляють на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами. Вони можуть мати якісь незначні тактичні успіхи, але гинуть сотнями і на їхнє місце присилають нове "гарматне м'ясо", уточнив представник воєнної розвідки України.
Також, за його словами, проблеми з керівництвом в російській армії є і на вищих рівнях. Українська розвідка спостерігає часту заміну генералів та командувачів різного рівня, яким так і не вдалося виконати поставлені завдання.
Армія окупантів зазнає колосальних втрат
Станом на 27 січня окупанти втратили у війні в Україні щонайменше 124 710 бійців. Лише упродовж останньої доби наші захисники мінуснули 850 окупантів.
Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російське командування використовує мобільні крематорії, щоб приховати колосальні втрати. Зокрема, в тилу передових позицій загарбників відзначається постійне переміщення близько 5 таких крематоріїв.