Захід має вже зараз прорахувати наслідки поглинення Росією Білорусі, – ISW

У звіті американського Інституту вивчення війни йдеться про те, НАТО має серйозно підготуватися до можливого майбутнього з контрольованою Росією Білоруссю.

Зокрема, аналітик ISW згадали про розслідування міжнародних журналістів, в якому йдеться про те, що Росія планує до 2030 року фактично поглинути Білорусь.

Дивіться також У Білорусі запровадили смертну кару за держзраду

НАТО готується до цинічних намірів Кремля

В Інституті зазначили, що хоча не можуть підтвердити існування чи зміст цього документа, проте викладені журналістами дані щодо намірів Кремля збігаються з оцінками Інституту вивчення війни щодо цілі Росії поглинути Білорусь через Союзну державу.

За даними аналітиків, Путін, швидше за все, отримає значні переваги у встановленні російського контролю над Білоруссю незалежно від результату свого вторгнення в Україну.

Ймовірні постійні успіхи Росії в Білорусі ставлять Захід перед рішенням про те, як поводитися з потенційним майбутнім ландшафтом безпеки на східному фланзі НАТО. Якщо Захід дозволить Путіну зберегти його нинішні успіхи в Україні, зокрема в Криму та східній частині Херсонської області, тоді Кремль зможе використовувати як окуповані білоруські, так і українські території для подальшої загрози Україні та східному флангу НАТО, припускають в ISW.

Як Захід зможе перемогти російську кампанію

Захід міг би альтернативно встановити умови для майбутнього, в якому територіально вся Україна стане надійним військовим партнером у захисті східного флангу НАТО від Росії й окупованої Росією Білорусі,

– йдеться у звіті.

Як зазначають експерти, це бажане довгострокове майбутнє ґрунтується на негайних і постійних рішучих діях Заходу, щоб дати Україні можливість вигнати російські сили зі своєї території.

Також у звіті наголосили, що малоймовірно те, що Захід зможе перемогти або ефективно відповісти на російську кампанію з поглинання Білорусі, попередньо не подолавши російського вторгнення в Україну.

Що відомо про наміри Кремля щодо Білорусі

Група журналістів із різних країн світу отримала доступ до внутрішнього документа влади Росії "Стратегічні цілі Росії на білоруському напрямку".

За їхніми даними, стратегію з інтеграції Білорусі до Росії розробляли в адміністрації президента спільно із СЗР, ФСБ, ГРУ та Генштабом зс Росії у 2021 році.

Згідно з російським документом Владімір Путін запланував до 2030 року: