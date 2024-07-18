Проблеми точно є: наскільки складною є ситуація в росіян із бронетехнікою

За даними іноземних ЗМІ, західні аналітики стверджують, що росіяни розконсервували свою зброю, однак 70% їхніх танків є не боєздатними. Велика частина військових потужностей потребує ремонту.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що до будь-якої аналітики варто ставитись дуже обережно. Він пояснив, якщо такі дослідження проводять люди, які не мають прямого доступу до військових ресурсів, а опираються лише на інформацію із відкритих джерел, то їхні висновки можуть бути не зовсім точними.

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Військовий потенціал Росії

Ступак підкреслив, що невідомо скільки складів із військовою технікою є у Росії. Ворог на сході України веде активні наступальні дії, однак кількість броньованої техніки там значно зменшилась, а десь взагалі зникла.

Яка ситуація поблизу Торецька: дивіться на карті

Значна кількість броньованих машин з'явилася на Торецькому напрямку, росіяни ховають їх у міських забудовах. На всіх інших напрямках окупанти наступають пішки або використовують мотоцикли. Це означає що проблеми точно є,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Припинення російського вогню

Росіяни мають мету, використовуючи будь-яку техніку, захопити максимально багато української землі, щоб під час перемовин наполягати на збереженні цих територій у складі країни-агресорки.

Поки у росіян є спроможність наступати, зокрема військовий та технічний ресурс, доти вони намагатимуться окупувати якомога більше території України. Коли всього стане менше, то вони починатимуть розмови про перемир'я,

– висловився Іван Ступак.