Пропагандист в етері випадково розбовкав найбільшу проблему Путіна

В етері одного з російських шоу пропагандист випадково розповів про найбільшу проблему диктатора Владіміра Путіна. Він сказав, що через кілька років літати на російських літаках стане просто небезпечно. Мовляв, "все через санкції".

Дійсно, ворожа авіація уже "сиплеться" в повітрі. Про це свідчить, зокрема, нещодавнє загоряння літака Sukhoi Superjet в Анталії. Інший же пропагандист уже зараз пропонує не бути такими категоричними, а йти на поступки, інформує 24 Канал.

Цікаво Звідти злітають Ту-95: росіяни заявили про атаку дронів на військовий аеродром

Російська авіація стає небезпечною

Один з російських пропагандистів заявив, що Росії потрібно буде обирати: отримати все бажане й заплановане, але санкції ніхто не скасує; або йти на поступки в бік України, приміром, зберегти їй військову присутність у західних областях, але не в Києві, і у відповідь отримати зняття санкцій.

Інший же сказав, що російські банки буцім і без підключення до системи SWIFT нормально працюють, тому пом'якшення санкцій непотрібні. За його словами, пропозиції, які лунають із Заходу, це "маленькі крихти від великого пирога, які готові кинути, щоб лишень Росія прийняла всі умови".

Попередній пропагандист йому заперечив. Він не вважає запроваджені санкції "маленькими крихтами". Оскільки після накладання обмежень на "Газпромбанк" рубль почав стрімко падати. На його думку, із санкціями не треба жартувати, але й водночас серйозно до них ставитися.

Дивіться також Як атакують міжконтинентальні балістичні ракети, скільки їх є в Росії і чи можуть нести ядерку

Водночас третій пропагандист взагалі розбовкав, що санкції серйозно впливають на спроможність Росії використовувати авіацію. Тому через певний час росіяни зіштовхнуться з серйозною проблемою.

Щодо санкцій, то насамперед мовиться про літаки. Це реальна небезпека, яка через кілька років "випливе" й ми це відчуємо,

– зазначив він.

Цікаво, що займання літака Sukhoi Superjet 100 в Анталії сталося з тієї ж причини, що й літака цієї серії в "Шереметьєво" 2019 року, коли загинула 41 людина.