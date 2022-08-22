У росії проблеми з наступом: мобілізовані луганчани не хочуть воювати за Донеччину, – Британія

Мобілізовані з так званої ЛНР не хочуть воювати за своїх "побратимів" з окупованої Донеччини. У росії виникли проблеми з наступом.

У мережі 15 серпня з'явилося відео, де мобілізовані з військового підрозділу квазіреспубліки ЛНР виступають із заявою про свою відмову від участі в наступі на Донеччині. Це змушує російське військове керівництво вдаватися до інших заходів мобілізації.

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Мобілізовані з "ЛНР" не хочуть воювати на окупованій Донеччині

На відео бойовики так званої ЛНР стверджували, що виконали свій обов'язок і забезпечили контроль над усією Луганською областю. Тому вони не бажають воювати в Донецькій області, попри погрози та залякування з боку вищого командування.

Британська розвідка доповідає, що росія, ймовірно, все більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі.

російські командири, можливо, стимулюють військових фінансово. Але деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для наступальних операцій.

Послідовним чинником, що сприяє цим проблемам, є те, що росія класифікує війну як "спеціальну військову операцію", яка обмежує повноваження держави щодо правового примусу,

– пишуть у Міноборони Британії.

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