Росія має серйозні проблеми з бойовою технікою: Буданов навів промовистий приклад

Наразі в російській оборонній сфері почали відчувати значну нестачу сучасної техніки. Виробляти нову у великих обсягах неможливо, а стара вже закінчується.

Детальніше про цю кризу у ворога розповів глава Генерального управління розвідки генерал-майор Кирило Буданов. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Що саме дізналася розвідка

Наша розвідка почала перевіряти інформацію про те, що Росія розконсервовує склади. Згодом це все ж підтвердилося. Мовиться про стару техніку, якою мають компенсувати втрати на полі бою.

Ця техніка там стоїть з 60-х, 70-х, 80-х років... Вона лише умовно може називатися "бойовою технікою",

– пояснив глава ГУР.

Проте слід розуміти, що відіграє свою роль і кількість цього озброєння. Тому застаріле оснащення армії Росії жодним чином не применшує героїзм наших захисників. Адже не рідко лінію оборони втримують підрозділи, проти яких суне в кілька разів більша група ворога.

Також підтвердилася мобілізацію

Окрім цього, не раз ЗМІ повідомляли, що в Росії проводиться прихована мобілізація. Проте глава розвідки це раніше не коментував, бо не було підтвердження. Тепер воно з'явилося.

Проте зараз є не лише дані, ймовірно, здобуті на території ворога. Адже навіть у полон до наших захисників вже встиг потрапити один із мобілізованих у квітні окупантів.

Загальну ж мобілізацію у Росії не можуть оголосити одразу з двох причин:

Економіка не витримає, оскільки вже й без того потерпає від санкцій і війни.

Кремлівська пропаганда занадто багато придумала про "успіхи" Росії на фронті. Тому тепер буде важко пояснити населенню потребу в збільшенні чисельності армії.

Також, за даними ГУР, у Росії почали хочуть змінити законодавство, яке стосуються призову. Ймовірно, скоро його там будуть оголошувати не 2 рази на рік, а в будь-який час. Планують і посилити кримінальну відповідальність для "ухилянтів".

Як оснащення ворогів допомагає Україні

В Укроборонпромі 12 травня розповіли, скільки бойових машин уже відновили. Загальна вартість трофейних танків, САУ та інших машин, які довелося ремонтувати – 1,5 мільярда гривень.

Зараз весь цей транспорт знову працює за призначенням – накриває росіян вогнем на полі бою. Проте важливо зазначити, що захопленої техніки вже було значно більше. Адже росіяни не рідко покидали її цілою та неушкодженою.

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