Росія має стати, м'яко кажучи, офіційним вигнанцем у Європі, – Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Росія через війну проти України повинна стати вигнанцем у Європі. Для цього, як сказав Подоляк, потрібно позбутися російського тіньового лобі в бізнес-політичних елітах Європи.

Росія повинна стати вигнанцем за жорстокі та масові вбивства

Відповідну думку Подоляк висловив у своєму телеграмі. Радник глави ОП вважає, що Росія повинна стати вигнанцем за жорстокі та масові вбивства громадян інших країн.

До слова Подоляк заявив, що пропагандисти несуть таку ж відповідальність за звірства, як і військові

Росія обов'язково має стати, м'яко кажучи, офіційним вигнанцем для європейських країн. Через схильність до максимально жорстоких та нелюдських способів масових убивств громадян інших країн,

– написав Подоляк.

Інакше, як зауважив він, російське тіньове лобі залишиться в бізнес-політичних елітах Європи та продовжить блокувати важливі антиросійські ініціативи.

Подоляк пропонує роботу на двох напрямках

Щоб знищити російське лобі, потрібно вплинути на європейську громадську думку. Тому Подоляк пропонує максимізувати два паралельні процеси.

Перше: організувати максимально широку міжнародну слідчу бригаду з розслідування масових військових злочинів російських військовослужбовців. Не лише у Київській області. Щоб вийти на конкретні прізвища підозри в міжнародних юрисдикціях для тисяч суб'єктів – громадян Росії,

– заявив він.

Щодо другого пункту, то радник керівника ОП закликає організовувати мирні демонстрації за прикладом тих, які вже відбулися у європейських столицях. Люди на мітингах вшановували жертв Бучанської різанини.

"Фотографії вбитих, роздертих, спалених людей у ​​всіх анатомічних подробицях, відео масштабних руйнувань мирних міст, розповіді очевидців та тих, що вижили. Потрібні справжні європейські емоції. Тільки так можна досягти того, щоб Росія надовго (назавжди) стала світовим чудовиськом", – резюмував Подоляк.

Це важливо – До Бучі та Ірпеня добавились Бородянка і Макарів, величезне горе, – Поворозник: дивіться відео