Росія має свою "мапу кроків", яка не дуже відрізняється від їх перших ультиматумів, – Зеленський

Росія розпочала війну проти України, висунувши ряд ультиматумів українській владі та народу. Але отримавши відсіч, від них довелося відмовитися.

З першого дня свого нападу росіяни постійно говорили про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України. З цим вони прийшли та на переговори між країнами, які відбулися в Білорусі.

Варте уваги Ми можемо у ваш бік ставити це питання, – Зеленський про "денацифікацію" від Росії

Однак для підкріплення своїх ультимативних вимог в них не було воєнних перемог, тож риторику невдовзі довелося змінити. Хоча вони й надалі намагалися їх протиснути, у тому числі й на переговорах в Туреччині.

"Я чув від Російської Федерації, там вони говорили про свою іншу "мапу кроків". Я про неї не дуже глибоко знаю. Вона не дуже відрізнялася від перших їх ультиматумів. Вони дійсно зробили якісь кроки назад, бо зрозуміли, шо так воно не спрацює і не буде працювати з нами. Ми на це не погодимося. Тому вони вимкнули деякі пункти", – розповів Президент України Володимир Зеленський.

Поки ж Україна та Росія не зуміли на переговорах домовитися по жодному з питань – ніякі офіційні договори підписано не було. Україна вимагає гарантій безпеки, які мають надати західні країни.

"В гарантіях безпеки вони були близькі до розмов з українською делегацією. Але не точними були", – розповів Володимир Зеленський.

Поки невідомо, коли Україна та Росія знову зможуть сісти за стіл переговорів.