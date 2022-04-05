Росія має свою "мапу кроків", яка не дуже відрізняється від їх перших ультиматумів, – Зеленський
Росія розпочала війну проти України, висунувши ряд ультиматумів українській владі та народу. Але отримавши відсіч, від них довелося відмовитися.
З першого дня свого нападу росіяни постійно говорили про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України. З цим вони прийшли та на переговори між країнами, які відбулися в Білорусі.
Варте уваги Ми можемо у ваш бік ставити це питання, – Зеленський про "денацифікацію" від Росії
Однак для підкріплення своїх ультимативних вимог в них не було воєнних перемог, тож риторику невдовзі довелося змінити. Хоча вони й надалі намагалися їх протиснути, у тому числі й на переговорах в Туреччині.
"Я чув від Російської Федерації, там вони говорили про свою іншу "мапу кроків". Я про неї не дуже глибоко знаю. Вона не дуже відрізнялася від перших їх ультиматумів. Вони дійсно зробили якісь кроки назад, бо зрозуміли, шо так воно не спрацює і не буде працювати з нами. Ми на це не погодимося. Тому вони вимкнули деякі пункти", – розповів Президент України Володимир Зеленський.
Поки ж Україна та Росія не зуміли на переговорах домовитися по жодному з питань – ніякі офіційні договори підписано не було. Україна вимагає гарантій безпеки, які мають надати західні країни.
"В гарантіях безпеки вони були близькі до розмов з українською делегацією. Але не точними були", – розповів Володимир Зеленський.
Поки невідомо, коли Україна та Росія знову зможуть сісти за стіл переговорів.