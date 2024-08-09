Яка серйозна проблема виникла у росіян через бої в Курській області: зведення від Світана

У Курській області вже кілька діб тривають активні бойові дії. Росіяни дуже мляво реагують на тамтешні події, які вже спричинили серйозну для них проблему.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав, які ускладнення виникли у ворога через операцію в Курській області.

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Наслідки боїв у Курській області для росіян

Світан зауважив, що у росіян виникла серйозна проблема, оскільки була перерізана залізниця у районі Суджі, якою йшло пальне. Мозирський НПЗ у Білорусі качав практично весь вироблений дизель росіянам на Східний фронт. Тож цей потік тепер перекритий.

За його словами, ще одна залізниця перебуває під нашим вогневим контролем.

У росіян зараз буде проблема з дизелем: перекидати великою дугою – це додатково кілька десятків годин,

– заявив полковник запасу.

Він додав, що одним з основних завдань є перерізання енергопостачання військовим об'єктам росіян.

Удар по військовому аеродрому в Липецьку

Полковник запасу зазначив, що аеродром у Липецьку – це одна з основних наших цілей. Спочатку було завдано серйозного удару по електропідстанції, яка живить, зокрема й летовище. А далі вже було ураження самого військового об'єкта.

У росіян велика проблема, адже на цій електропідстанції ще й висять цивільні об'єкти,

– сказав Світан.

Тому, за його словами, у випадку знищення електропідстанції або будь-яких розподільних енергооб'єктів "лягає" електроенергія і в найближчих районах.