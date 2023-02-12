У Мелітополі росіяни влаштували судилище над жінкою, яка відправила донат на ЗСУ
Окупанти завезли в захоплений Мелітополь невідомих російських суддів для судилища над українцями. Росіяни влаштували судилище над українкою, яка відправила гроші на допомогу українським військовим.
Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає 24 Канал. Він повідомив, що російські судді в окупованому Мелітополі почали приговорювати мешканців міста до якихось ув'язнень.
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Окупанти знайшли в телефоні жінки виписку з банку
"На минулому тижні окупанти почали не лише забирати в полон, а влаштовувати справжнє судилище в тимчасово окупованому Мелітополі. Вони завезли туди якихось суддів з Росії і вони почали приговорювати наших мешканців до якихось ув'язнень", – розповів Федоров.
Як приклад він навів мешканку міста, яка задонатила на ЗСУ. "Її знайшли, знайшли в смартфоні виписку з банку й віддали її під "суд", – сказав мер Мелітополя.
Наразі невідомо, який саме "вирок" виніс так званий "суд".
Федоров нагадав, що в Мелітополі окупанти облаштували 5 катівень, де катують викрадених людей. Міський голова радить містянам при першій же можливості виїхати з Мелітополя.
Окупанти розгорнули нову хвилю репресій у Мелітополі
- Нещодавно Іван Федоров інформував, що ситуація у тимчасово окупованому Мелітополі лише ускладнюється. За його словами, росіяни розгорнули нову хвилю репресій у місті.
- Окупанти намагаються контролювати ледь не кожен крок мирних мешканців. За його словами, причина терору з боку росіян полягає у тому, що окупанти навіть за майже рік повної окупації не змогли отримати підтримки мешканців міста.
- Що більше, Федоров наголосив, що мешканці тимчасово окупованих територій продовжують чинити спротив російським загарбникам.
- На окупованих територіях росіяни заблокували інтернет від українських провайдерів. Також вони моніторять переписки людей. Росіяни влаштовують облави на українських освітян та продовжують терор у медичній та соціальній сферах.