У Мелітополі росіяни влаштували судилище над жінкою, яка відправила донат на ЗСУ

Окупанти завезли в захоплений Мелітополь невідомих російських суддів для судилища над українцями. Росіяни влаштували судилище над українкою, яка відправила гроші на допомогу українським військовим.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає 24 Канал. Він повідомив, що російські судді в окупованому Мелітополі почали приговорювати мешканців міста до якихось ув'язнень.

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"На минулому тижні окупанти почали не лише забирати в полон, а влаштовувати справжнє судилище в тимчасово окупованому Мелітополі. Вони завезли туди якихось суддів з Росії і вони почали приговорювати наших мешканців до якихось ув'язнень", – розповів Федоров.

Як приклад він навів мешканку міста, яка задонатила на ЗСУ. "Її знайшли, знайшли в смартфоні виписку з банку й віддали її під "суд", – сказав мер Мелітополя.

Наразі невідомо, який саме "вирок" виніс так званий "суд".

Федоров нагадав, що в Мелітополі окупанти облаштували 5 катівень, де катують викрадених людей. Міський голова радить містянам при першій же можливості виїхати з Мелітополя.

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