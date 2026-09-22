Росія мілітаризує дітей на ТОТ через школи: "Орлята России" охопили 10 тисяч учнів, – ЦВО

Росія посилює військову пропаганду, спрямовану на дітей, що перебувають на українських ТОТ. На Запоріжжі ворог впроваджує програму "Орлята Росии".

Курс триває протягом всієї початкової школи. Про це повідомляє керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Що відомо про російську пропаганду в молодшій школі?

На окупованій частині Запорізької області програма "Орлята России" охопила 10 154 учні молодших класів. Очільник ЦВО підкреслив, що вона є значно впливовішою за "Юнармію", в якій перебувають 355 учасників. Він підкреслив, що різниця величезна – майже у 30 разів.

Саме вона (програма – 24 Канал) показує, як реально працює російська система. Масове введення дитини в російський організаційний простір відбувається не через добровільний вступ до військово-патріотичної структури, а через звичайну школу,

– наголосив Андрющенко.

Він зазначив, що на початку навчального року 2025/2026 "Орлята России" діяли у 97 школах окупованого Запоріжжя. За його даними, йдеться про 626 класів-команд.

"Орлята Росии" – не гурток чи разова акція. Це федеральний курс позаурочної діяльності, який триває 1 – 4 класи.

У травні 2026 року дітей з окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей представили на федеральній зміні "Орлят России" разом з однолітками з самої Росії. Це, за словами Андрющенка, означає, що Кремль вже не виділяє окуповані території окремо, а інтегрує їх у загальноросійську систему.

Окрім того, Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Росія запровадила для студентів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини новий курс історії, метою якого є – повністю стерти згадки про Україну. За даними розвідників, фальсифіковані методички спрямовані на знищення критичного мислення молоді та її підготовку до інтеграції у російську систему.