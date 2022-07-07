Запрошують на роботу, і повістка: росіяни мобілізують місцевих у Лисичанську та Сєвєродонецьку

Попри те, що у росії вже розіграли "велику перемогу" з захоплення Луганщини, на адміністративні межі регіону окупанти ще не вийшли, адже наші захисники та захисниці дають опір. Тому загарбники мобілізовують мешканців захоплених Сєвєродонецька та Лисичанська на війну з Україною.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, ті, хто свідомо залишився на Луганщині, зараз сильно розчаровані.

Зауважте Луганщина не окупована повністю, за понад 4 місяці ворог пройшов лише 30 кілометрів, – Гайдай

Росіяни видають повістки замість зарплати

Сергій Гайдай зазначив, що російські окупанти прирівняли захоплення Луганщини до перемоги у Другій світовій війні. Попри те, що загарбники говорять про повний контроль над Луганщиною, бої тривають. Тому окупанти проводять ротацію та намагаються залучити місцевих мешканців.

Голова ОВА розповів, що росіяни обманом залучають мешканців Лисичанська та Сєвєродонецька у війну.

Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина",

– розповів Гайдай.

Також очільник ОВА зазначив, що росіяни не можуть воювати на рівних умовах, тому за допомогою мирних мешканців Луганщини вони сподіваються подолати спротив української армії.

Автосполучення до Бахмута не захоплене

Гайдай зазначив, що за 3 місяці російські окупанти так і не захопили автосполучення між Лисичанськом та Бахмутом. Зараз російські окупанти контролюють лише ті ділянки, з яких наші Збройні Сили відійшли на інші укріплені позиції.

Голова ОВА підкреслив, що окупанти не володіли жодним метром автошляху, поки наші воїни тримали оборону Лисичанська.

Ситуація на Луганщині: головне

Українські воїни були змушені відійти з Лисичанська, аби не потрапити в оточення окупантів та не зазнати втрат. Наші воїни змогли вийти з міста без жертв. Президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ ще обов'язково повернуться, щоб звільнити місто.

Росіяни зробили ціле "свято перемоги" після виходу ЗСУ з Лисичанська та заявили про нібито "повний контроль" над Луганською областю. Однак бої на окраїнах регіону тривають. Сергій Гайдай зазначав, що наступною ціллю росіян стане Донеччина – окупанти вже стягують техніку.

Важливо – зведення Генштабу щодо ситуації на фронті станом на 7 липня: дивіться відео