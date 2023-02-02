Росія вже мобілізувала пів мільйона військових, – Резніков

Росіяни точно готуються но нового наступу на Україну. Для цього керівництво країни-агресорки вже мобілізувало пів мільйона солдатів.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков французькому телеканалу. Цифра виявилася значно більшою, ніж заявляли в Росії.

Читайте також Рік перемоги, – Резніков сподівається на завершення війни у 2023

Мобілізованих дуже багато

Росія, починаючи свою часткову мобілізацію, говорила про 300 тисяч військових. Однак Олексій Резніков запевняє, що це обман і мобілізованих значно більше.

Міністр оборони України навіть назвав цифру – 500 тисяч мобілізованих окупантів на кордонах. Україні точно не варто недооцінювати свого ворога.

Офіційно вони оголосили про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше,

– повідомив міністр.

Резніков вкотре наголосив, аби перемогти – Україні життєво необхідна зброя. І якнайшвидше, адже, ймовірно, що ворог спробує повторно напасти вже наприкінці місяця.

Зверніть увагу Військові навчання, САУ та радари ППО: Резніков відзвітував про результати поїздки у Францію

Наступати будуть на двох напрямках

За словами Резнікова, військо ворога може наступати з Півдня країни або з Донбасу. Саме до такого сценарію готується керівництво України.

Міністр оборони підкреслив, що нашій державі ні за яких умов не можна втрачати ініціативу. Тому для подальшого стримування ворога Києву потрібна озброїтись – добре озброїтись.