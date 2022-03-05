Росія могла дати їм щось інше, крім смерті, – Зеленський про 10 тисяч вбитих окупантів

Армія окупантів зазнає нищівних втрат: наразі загинули щонайменше 10 тисяч військових. Зеленський каже, що це – не найкраще, що Росія могла дати своїм людям.

Серед вбитих – зовсім молоді хлопці, майже діти. Про це Президент України заявив 5 березня, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Зеленський звернувся до українців на 10-ий день війни з Росією

Російська армія не вийшла на заплановані рубежі. Але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових. 10 тисяч! Це страшно! Хлопці віком 18, 20 років. Зовсім молоді, майже діти… 10 тисяч. Росія точно могла дати цим своїм людям щось інше, крім смерті,

– каже Зеленський.

Президент додає, що російські солдати, які вдерлися до України, навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати.

Звернення Зеленського 5 березня: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!