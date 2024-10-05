Серйозна втрата для Росії: військовий експерт припустив, який об'єкт збили на Донеччині

На Донеччині, в районі Костянтинівки, збили повітряну ціль. Відповідно до першої версії мовилось про російський літак Су-25, втім, ймовірно, все-таки був знищений новітній дрон ворога "Охотнік".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що на кадрах справді виглядає так, що збили дрон "Охотнік". Цю версію розглядають навіть російські військкори.

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Що відомо про новітній дрон

Технічне завдання на створення "Охотніка" дали ще у 2012 році. Росіяни хотіли створити щось схоже до американського MQ-9 Reaperа. Наприкінці січня 2024 року було повідомлення про те, що безпілотники закінчують фінальні випробування і скоро може розпочатися їхнє серійне виробництво.

Чи розпочалося воно – достеменно невідомо, але говорилось про 3 – 5 прототипних одиниць. Дрон доволі потужний, принаймні за характеристиками, які анонсували. Він може практично добу перебувати у повітрі, нести бойове навантаження, скидати як плануючі авіабомби, так і некеровані авіабомби й ракети,

– розповів Олександр Мусієнко.

Тобто мовиться про ударно-розвідувальний дрон, який може перебувати на висоті до 10 кілометрів і виконувати бойові завдання. Це доволі серйозний засіб.

Якщо це "Охотнік", а я схиляюсь саме до такої думки, то це дуже важлива втрата для Росії. Якщо його збили ми, тоді все зрозуміло. Якщо росіяни – виникає питання, чому літак був так близько до дрона,

– зауважив військовий експерт.

Як і хто міг збити дрон

Якщо збивали росіяни, то їхній пілот точно бачив і чітко розумів по чому стріляє. Тому помилка малоймовірна, але це також одна з версій. Крім цього можемо припустити, що дрон втратив контроль і летів в бік України. В такому випадку наші війська отримали б доступ до технологій, почали їх вивчати. Росія цього злякалась і сама збила "Охотнік".

Дрон міг вийти з-під контролю. Можливо, були побоювання, що він повернеться і, наприклад, атакуватиме російський літак чи будь-яку іншу ціль.

Скоріш за все, дрон випробовували. За заявленими характеристиками його можна використовувати як великий потужний засіб радіоелектронної боротьби, для того, щоб подавлювати роботу ППО. Можливо, росіяни проводили експерименти,

– припустив Мусієнко.

Чому об'єкт опинився за 20 кілометрів від фронту

Щодо цього також існують різні версії. Окупанти могли випробовувати, як дрон долає ППО, як далеко може зайти, чи створює перешкоди. Ба більше, треба з'ясувати чи ніс він на собі озброєння.

Він летів не дуже низько, на відміну від штурмовиків Су-25. Вони завжди летять низько, тому що помітні на радарах. Якщо ти залітаєш за лінію бойового зіткнення на 15 – 20 кілометрів, то це політ в зоні ризику, в зоні роботи ППО,

– розповів Мусієнко.

Якби це був Су-25, тоді чому він набрав таку висоту і летів далі на захід, тобто в глиб української території. А щодо дрона, то підходить версія про перевірку його можливостей. Наприклад, чи виявляють його радари.

"Друга версія говорить про те, що дрон просто почав втрачати контроль і летіти на українську територію. Саме тому, міг бути збитий російським літаком, хоча я не розумію, чому виключили варіант, що це міг бути літак наших Повітряних сил. Адже ми говоримо про підконтрольну Україні територію", – підсумував Олександр Мусієнко.