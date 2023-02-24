Є загрози, що ворог сьогодні готує "сюрпризи", – у Повітряних силах просять бути обережними

Рівно рік тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Тому сьогодні, 24 лютого, окупанти можуть готувати ракетні удари по нашій державі.

Цього дня треба уважно прислухатися до повітряних тривог та перебувати у безпеці. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

До теми На годиннику – 4:50: хронологія 24 лютого 2022 – яким був найдовший день у нашому житті

Ворог може готувати "сюрпризи"

За словами Ігната, загроза ударів зберігається.

Тільки почалася доба, яка стала символічною для всіх. Очікуємо на провокації. Те, що ворог, можливо, захоче нам зробити певні "сюрпризи" у цей день – є така загроза,

– сказав він.

Однак Ігнат зауважив, що не потрібно сидіти у паніці та чекати ударів. Окупанти теж бачать, що Україна очікувала та готувалася. Тому ворог може влаштувати атаку в інший день.

"Протиповітряні сили України зміцніли, мають певний досвід у відбитті атак. І ще відбуваються певні підсилення та зміни у кращий бік", – додав Ігнат.

Буданов анонсував ракетну атаку Росії 23 – 24 лютого

Напередодні очільник української розвідки розповів про плани Росії на 23 – 24 лютого. Зокрема, Кремль знову може вдатись до ракетної атаки. За даними генерала, "нічого незвичайного не буде". Також Буданов пояснив, про які масштаби атаки мовиться.

"Давайте так: нічого незвичайного (до 24 лютого – 24 Канал) не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар", – сказав Буданов.

Він зауважив, що такі атаки Україна пережила вже 20 разів.