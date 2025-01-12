Російські КАБи вже дістають Дніпропетровщини: які райони у небезпеці

Росіяни підійшли на відстань кількох кілометрів від Дніпропетровської області. Це означає, що ворог може бити по регіону з КАБів та артилерії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

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Що відомо про нову загрозу для Дніпропетровщини

За підтвердженими даними ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 кілометрів – від села Солоне Донецької області.

Це означає, що ворог вже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по наших прикордонних громадах з території Донеччини,

– каже Лукашук.

За його словами, в зоні підвищеної небезпеки опиняються наступні громади:

Великомихайлівська;

Маломихайлівська;

Новопавлівська;

Межівська;

Покровська;

Петропавлівська;

Васильківська.

Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку.

Яка відстань від окупованих сіл до Дніпропетровщини / карта DeepState

Микола Лукашук зауважив, що мешканцям зазначених громад важливо серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та неухильно дотримуватися правил безпеки.