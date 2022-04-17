Росія може гатити по інфраструктурі Чернігівської та Сумської областей
17 квітня 2022 , 07:10Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Загроза ракетних ударів по Чернігівській та Сумській областях станом на 17 квітня зберігається. Також окупанти можуть завдати артилерійських обстрілів.
Зокрема, ворог планує уразити військові об'єкти. Також під загрозою інфраструктура.
Важливо Росіяни, ймовірно, готують висадку десанту з моря, – Генштаб
На Сіверському напрямку зберігається імовірність ракетних ударів та здійснення артилерійських обстрілів з території Росії по об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській та Сумській областях,
– мовиться у повідомленні.
Також російські війська обстрілюють житлові райони Харкова.
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