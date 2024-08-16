Росія може готувати ядерну провокацію: ЗМІ ворога пишуть про атаки на Курську та Запорізьку АЕС

Низка російських ЗМІ написала, мовляв, Україна планує вдарити по атомних електростанціях. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив: це свідчить, що окупанти можуть готувати ядерну провокацію.

Днями окупанти вже влаштували пожежу на градирні ЗАЕС. А в СБУ попереджали про можливі провокації на Курщині з боку росіян – щоб звинуватити потім українців.

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Окупанти можуть готувати провокацію на ЗАЕС і не тільки

Росія може готувати ядерну провокацію. В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про "брудну бомбу" і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Росія може готувати теракт,

– написав Андрій Коваленко.

Щоб їхня брехня мала переконливіший вигляд, росіяни наводять численні "подробиці". Нібито для удару Україна підготувала якісь спеціальні боєголовки і "вже завезла їх". Місцем зберігання диво-зброї чомусь назвали Жовті Води Дніпропетровської області.

Атаку буцімто має бути спрямовано на Запорізьку та Курську АЕС, які розташовані в Енергодарі та Курчатові відповідно. Ворожі ресурси пишуть про "удар по місцях зберігання відпрацьованого палива АЕС", а боєголовки міститимуть радіоактивну речовину.

Звісно, операцію курують "західні спецслужби, переважно Велика Британія", а в Сумах і Запоріжжі "багато іноземних журналістів".

За джерело росіяни вказують так зване "Управління внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області". Цей канал спеціалізується на продукуванні міфів про вигадані злочини українських військових. У дописі пропагандистів сказано, нібито інформацію про підготовку до атаки по двох АЕС повідомили українські військовополонені.