Росія може надати США права на родовища корисних копалин на окупованій території, – WSJ

На переговорах в Ер-Ріяді США та Росія обговорювали можливі економічні вигоди від покращення відносин. У цьому контексті Росія розглядає можливість надання прав на видобуток копалин на окупованій частині України американським компаніям.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Streat Journal.

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Що Росія може запропонувати США на переговорах щодо України

Так, у меморандумі, підготовленому для Кремля аналітичним центром, пов’язаним з російським урядом, напередодні переговорів була пропозиція припинити співпрацю з Китаєм у рамках мирної угоди на вигідних для Москви умовах.

Окрім цього, там містився пункт про те, що Росія може запропонувати США обмежити участь Пекіну в інфраструктурних проєктах, які зміцнять стратегічні можливості країни.

Також йдеться про обіцянку Росії обмежити відновлення експорту природного газу до Європи, щоб підірвати європейську конкурентоспроможність і дозволити продажі американського зрідженого природного газу, а також пропозиції надати американським компаніям права на родовища корисних копалин в окупованій Україні,

– вказують у WSJ.

Як зазначає газета, такі умови покликані звернутись до трансакційного підходу Трампа до міжнародних справ.

Видання зауважує, що раптове захоплення Трампом Росією та Путіним частково зумовлене стратегічним бажанням вбити клин між Москвою та Пекіном. Однак аналітики зазначають, що росіяни мало чим можуть допомогти у послабленні Пекіну. До того ж відносини Росії з Китаєм є стратегічними та постійними, а будь-яке зближення з Вашингтоном за своєю суттю є тимчасовим, принаймні до тих пір, поки США залишаються демократією.