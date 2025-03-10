Прагне створити альянс з Іраном та Північною Кореєю: у ЦПД сказали, коли Росія нападе на НАТО

Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал. Цілком можливо, що в найближчі роки вона нападе на країни НАТО.

Окрім цього, Кремль також може сформувати повноцінний військовий альянс з Північною Кореєю та Іраном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

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Коли Росія може напасти на НАТО

За даними керівника ЦПД, Росія справді готує напад на країни Північноатлантичного альянсу.

Вони можуть цілком це зробити через найближчі 4 – 6 років. Просто перевірити НАТО і напасти на країни Балтії. І зараз по настроях і по тому, як Європа реагує на загрози, все до цього йде,

– пояснює Коваленко.

А також додає, що до війни з Росією в Європі готові не так багато країн. На його думку, до вторгнення підготовлені Франція, Польща, Велика Британія, Швеція, Норвегія та Данія.

Однак, Німеччина скоріше за все не зможе ефективно вести війну. Коваленко висловив сподівання, що потенційний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц якось "переверне конструкцію" та покращить обороноздатність своєї країни. Інакше вона може опинитися під загрозою.

Тоді як Угорщина та Словаччина, ймовірно, зроблять ставку не на оборону, а на просування вигідних Кремлю інтересів в Європі в обмін на дешеві російські ресурси. Втім, керівник ЦПД зауважує, що не потрібно надто розраховувати на "дружбу" між країнами.

Коваленко пояснює, що лише ті "дружні відносини" між державами, які є на папері, можна вважати міцним партнерством. Усе інше він називає "ситуативним партнерством".