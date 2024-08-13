Через величезні втрати й на тлі операції в Курську Росія може оголосити мобілізацію, – Bloomberg

Операція Сил оборони України в Курській області продовжується. Тим часом в агресора нестача солдатів. Через це окупанти можуть оголосити нову мобілізацію.

Так, за словами трьох анонімних джерел, близьких до Кремля та міноборони Росії, армія агресора не отримує достатньої кількості нових солдатів, щоб впоратися з втратами на передовій, які досягли максимуму з початку вторгнення у лютому 2022 року.

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Мобілізація в Росії

Регіональні чиновники зараз не виконують у середньому понад третину своїх квот за набором. Джерела повідомляють, що ситуація може змусити Росію розглянути питання нової мобілізації.

Співрозмовник видання зазначив, що офіційні особи можуть представити це як "захід ротації для відпочинку військ на передовій". А інше джерело повідомило, що окупанти можуть оголосити призов вже наприкінці цього року.

Видання наголосило, що приголомшлива операція України в Курській області підкреслила проблеми, з якими зіткнувся Кремль.

Масштаб російських втрат і неадекватні рівні заміни дедалі більше ускладнюють підтримку поточної стратегії повільного поступу в Україні, за словами анонімного джерела, знайомого з ситуацією. Більше не йде жодних розмов про захоплення Києва та інших міст, оскільки Росія не має живої сили,

– зауважило видання.

Російська влада доводить фінансові стимули до крайності, оскільки набір падає. У липні мер Москви пообіцяв додатково "виплатити" 1,9 мільйона рублів добровольцям, які підпишуть контракт.

Загалом, за словами Собяніна, за умови виживання російські солдати нібито мали заробити 5,2 мільйона рублів за перший рік, що приблизно втричі перевищує середню річну зарплату в столиці у 2023.

Санкт-Петербург – рідне місто Путіна й друге за величиною місто Росії, швидко наслідувало приклад Москви, запропонувавши новим рекрутам 1,6 мільйона рублів.

Російський диктатор також дав вказівку подвоїти федеральну премію новобранцям до 400 тисяч рублів до кінця року й закликав регіональну владу виплатити таку саму суму.

До речі, деякі російські регіони просять в уряду субсидії, щоб допомогти їм виконати вимогу Путіна, оскільки не можуть зібрати гроші на місцевому рівні.

Путіну потрібно близько 500 тисяч людей протягом наступних 12 місяців, щоб компенсувати спад і ротацію своїх військ, розгорнутих в Україні. Поточна стратегія набору в Росії, яка заснована на виплаті добровольцям зарплат вище за ринкові, буде неадекватною для досягнення цієї мети,

– сказав російський економіст Алекс Ісаков.

Додав, що російський уряд, швидше за все, переключиться на призовників.