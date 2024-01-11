Іран планує передати Росії нові дрони й ракети: у Повітряних силах оцінили можливі загрози

Іран та Росія дійсно могли домовитися про те, що країна-агресорка може отримати нові дрони та ракети. Однак станом на зараз немає інформації про передачу нової зброї Іраном.

Водночас нове озброєння, яке отримає Росія, може стати викликом для України. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Ігнат наголосив, що нічого неочікуваного для України в новій можливій співпраці Росії та Ірану не відбувається. Адже про передачу іранських ракет Росії мовилося ще близько року тому.

"Треба побачити, наскільки вони (ракети – 24 Канал) будуть ефективними, в якій кількості вони зможуть потенційно передати. Я хочу наголосити, що Повітряні сили не мають такої інформації, щоб спростувати чи підтвердити щодо іранських ракет", – розповів полковник.

Водночас речник зазначив, що нове озброєння, яке можуть росіянам постачати, звичайно становить нові загрози та виклики для нас. Адже збивати балістику можна лише спеціальними засобами, такими як комплекс Patriot.

Тому постачання балістичних ракет – це будуть викликами для нас. Ми маємо розраховувати на підтримку партнерів,

– додав він.

Зрештою Ігнат припустив, що росіяни продовжать робити ставку на свої безпілотники типу "Шахед", якими й зараз атакують Україну. За словами полковника, незрозуміло, яким може бути темп виробництва нових дронів Іраном.

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