Росія може перехопити зв'язок і заявити про "капітуляцію ЗСУ"
28 лютого 2022 , 17:52Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
Росія може здійснити підлу атаку на медіапростір. Агресор нібито планує перехопити зв'язок і заявити про "капітуляцію ЗСУ".
Таким чином ворог хоче схилити місцеве населення здатися та перестати чинити опір.
Важливо Ще третій раунд: переговори України та Росії досі тривають
Таким повідомленням закликали не вірити.
Зберігайте здоровий глузд та вірте в перемогу України до кінця. Ми не здамося,
– наголосили у ГУР.