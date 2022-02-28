Росія може перехопити зв'язок і заявити про "капітуляцію ЗСУ"

28 лютого 2022 , 17:52
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Джерело:

Держприкордонслужба

Росія може здійснити підлу атаку на медіапростір. Агресор нібито планує перехопити зв'язок і заявити про "капітуляцію ЗСУ".

Таким чином ворог хоче схилити місцеве населення здатися та перестати чинити опір.

Важливо Ще третій раунд: переговори України та Росії досі тривають

Таким повідомленням закликали не вірити.

Зберігайте здоровий глузд та вірте в перемогу України до кінця. Ми не здамося,
– наголосили у ГУР.

Автор: Ольга Музика