Путін справді може готувати наступ на країни НАТО, але є один нюанс

Тактика Путіна наразі проста: не робити рішучих дій (оголошення мобілізації чи навпаки замороження боїв), а вести війну на такому рівні, як зараз. Очільник Кремля сподівається, що дочекається зміни ситуації, наприклад, що США дотиснуть Україну й та піде на поступки.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, підкресливши, що теоретично не варто виключати ймовірність ескалації з боку Росії, якщо Путін вирішить, що ситуація остаточно зайшла у глухий кут.

Кремль може спробувати промацати НАТО

На думку політолога, вести повномасштабну війну з країнами НАТО Путін сьогодні очевидно не в змозі. З його слів, на це в Росії просто немає ресурсів, навіть якщо США не втрутяться і не стануть допомагати державам-членам Північноатлантичного Альянсу.

Він може лише пробувати намацати, наскільки НАТО готове до колективного спротиву, підтримки країн Балтії, чи що буде, якщо російські війська висадяться на Шпіцбергені, він належить Норвегії, але демілітаризований. Захищати його фактично немає кому. Чи будуть країни НАТО погрожувати тотальною війною, надішлють свої війська туди?,

– розмірковує Ейдман.

Політолог поділився, що спілкувався на цю тему з військовими експертами в Німеччині, які вказують на те, що це один з можливих варіантів розвитку подій, як і, наприклад, не виключений такий сценарій на одному з островів у Балтійському морі, зокрема шведському, чи в Нарві (Естонія).

"Це може бути локальна акція, аби перевірити оборону НАТО і його єдність. Теоретично це не виключено. Хоча знову ж таки в силу відомого боягузтва Путіна та невміння ухвалювати жорсткі рішення – це під питанням. До речі, він і щодо України, якби знав, що отримає багаторічну війну, побоявся б починати широкомасштабне вторгнення", – переконаний Ейдман.

Політолог пояснив, що Путін тоді у 2022 році дослухався до російських генералів, які йому прозвітували, що все швидко завершиться. Зі слів Ейдмана, донині Путін продовжує воювати по інерції, бо не здатний ухвалювати рішення. Однак влаштовувати велику війну в Європі, на його думку, російський диктатор навряд чи спроможний.

До відома! Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Путін розглядає щонайменше 3 сценарії подальшого розвитку подій. Перший варіант - продовжувати бойові дії в Україні до 2028 року. Другий – рухатися до замороження війни. Третій сценарій передбачає паралельно з війною в Україні вдатися до гібридної війни з країнами НАТО, зокрема Балтії. З його слів, Росія може вдатися до дронових атак і та залучення ДРГ для проведення операцій у цих країнах.

Чи піде Росія на НАТО: думки інших експертів