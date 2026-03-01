Історик назвав єдину умову, яка наблизить мир з Росією

Для Володимира Путіна особисто дуже важливо, щоб Україна перебувала у сфері впливу Росії. Саме наслідком цього стала війна, яка триває вже чотири роки. Проте в країні-агресорці може скластися ситуація, яка змусить Кремль припинити бойові дії в Україні.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів історик Ярослав Грицак, пояснивши причини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він наголосив, яку роль відіграють Європа та Китай у тому, щоб війна закінчилась якомога швидше.

Яка мета Путіна щодо України?

Грицак вважає, що Путін не зможе зробити Росію знову великою, якщо не поверне Україну у сферу свого впливу. Російська еліта, яка прийшла до влади у 1990-ті, вважала, що самостійність України – це тимчасове явище, що вона не є життєздатною конструкцією і зрештою вернеться назад, але вже на колінах. Час йшов, а Україна не верталась до Росії.

Путін розуміє, що час спливає, і якщо не зараз, то вже ніколи. Було зрозуміло, що він ніколи не дасть згоди на вступ України у НАТО. Але залишався сумнів, чи дозволить вступити до Європейського Союзу. 2013 рік чітко відповів: Путін не погодиться навіть на членство України в ЄС. Навряд чи він з того часу змінив свої погляди. Путін – дуже негнучкий. Тому я не заперечу можливість перемир'я, але не бачу миру, поки він при владі,

– наголосив історик.

Водночас Росія має структурні проблеми. Починаючи з 2025 року її економіка не то що перегріта, а має, за його словами, ознаки ракової пухлини. Путіну вдалося перегрупувати економіку, стати стійким, і всі прогнози, що він швидко впаде, не виправдалися. Але це не означає, що колапсу не буде, – просто він віддалився.

З іншого боку Дональд Трамп наголошує на тому, що ціни на нафту можуть впасти, Індія, імовірно, відмовиться від купівлі російської нафти. Це перекриє шляхи Росії воювати.

Зверніть увагу! Економіка Росії не витримує тиску санкцій та падіння нафтогазових доходів. Економічна криза, за даними Bloomberg, особливо зростає у російських регіонах. Зокрема, у Нижньому Новгороді, який був гордістю російської оборонної промисловості, місцева асоціація промисловців заявила про великі проблеми. А саме – відбувається різке падіння інвестицій, скороченням прибутків та зменшенням замовлень і виробництва.

"Це не означає, що Путін не зможе продовжувати війну з бідною Росією. Зможе. Але треба зробити певну зупинку, тому що наразі ця машина пробуксовує, і її треба налагодити. Це єдине, що могло б його змусити зупинитись. Однак у цьому випадку Трамп мав би бути активнішим щодо вторинних санкцій", – підкреслив він.

Чому Європі важливо вплинути на позицію Китаю щодо Росії?

Тому сьогодні війна зводиться до можливості економіки витримати цю війну. Україна зараз перебуває, за словами Грицака, на кисневій подушці Заходу. Питання, у тому чи має Росія так кисневу подушку.

Китай допомагає Росії, але ж вторинні санкції, як зауважив історик, можуть по ньому вдарити. І тут важливо, щоби або Америка, що малоймовірно, або Європа побачила в Китаї не ворога, а союзника на основі інтересів. Європейські країни можуть зацікавити Пекін величезним купівельним ринком.

Однак тут потрібно мати такого генія дипломатії як Генрі Кіссінджер, який зрозумів, як важливо в ситуації холодної війни відірвати Китай від Радянського Союзу. Чи спроможна Європа відірвати його від сьогоднішньої Москви – не знаю. Принаймні ми зараз не чуємо відповідної риторики,

– відзначив Ярослав Грицак.

Тому питання, на його думку, полягає в тому, чи має Захід політичну волю, здібності і ресурси для того, щоб вкласти їх у довготривале протистояння з Росією і Китаєм. Однак не забуваємо, що Захід загально має більше ресурсів, ніж будь-яка частина світу.

