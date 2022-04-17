Росія може почати новий наступ в Україні вже найближчими днями, – ЗМІ

17 квітня 2022 , 08:49
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Джерело:

NBC News

У Пентагоні попередили, що вже найближчим часом Росія може почати нову фазу війни проти України. Ймовірно, це станеться вже 17 квітня або на початку тижня.

Про це журналістам розповіли джерела в оборонному відомстві США. Обоє високопосадовців побажали залишитися анонімними.     

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Що кажуть у Вашингтоні

У Пентагоні звернули увагу на те, що Україна зазнає інтенсивних артилерійських обстрілів з боку росіян. Тож Вашингтон продовжує вести перемовини із союзниками, аби ті передали нашій державі додаткову військову допомогу ще до того, як агресор почне наступ з новою силою.   

Зверніть увагу! Напередодні  представники Пентагону зустрілися з керівниками 8 найбільших генеральних підрядників армії США. Говорили про те, як найшвидше озброїти Україну.

Скоро може початися новий наступ

Як прогнозують у Міноборони США, ескалація може статися вже найближчим днями, тобто вже 17 квітня або на початку наступного тижня. Такі думки у відомстві озвучили після нових атак російських окупантів по Києву, Харкову та Львову.

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Автор: Ірина Буртик