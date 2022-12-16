Росія може використати мобілізованих для нового наступу на Україну, – ГУР
Кремль провів повноцінну мобілізацію. Через це Україна має бути готовою до будь-яких сценаріїв.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
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"Проведена в Росії не часткова, а повноцінна мобілізація дає додаткові людські ресурси, які використовуватимуть як гарматне м'ясо", – сказав Юсов.
Чи можливі переговори
Юсов також розповів, за яких умов можливі переговори з Кремлем. Ворог має вивести всі війська з України та виплатити репарації. Крім цього, всі воєнні злочинці мають отримати покарання, а ядерне озброєння Росії має потрапити під міжнародний контроль.
Лише за цих умов можливі певні гарантії безпеки для Росії,
– наголосив Юсов.
Залужний про повторний повномасштабний наступ ворога: що відомо
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що Кремль готує приблизно 200 тисяч окупантів.
- На думку Залужного, російські вбивці повторно спробують захопити Київ.
- Головнокомандувач сказав, що Росія має у резерві 1,2 – 1,5 мільйона осіб. За словами Залужного, мобілізовані не мають настільки жахливих проблем з оснащенням, щоб не воювати.
- Залужний зазначив, що повторний наступ може відбутися вже в січні, але, швидше всього, навесні. Ворог для атаки може обрати навіть Білорусь.