Вже цього року Росія може призупинити війну: політолог розкрив велику проблему Кремля

Російська економіка наближається до критичної точки: санкції, переведення на воєнні рейки без очікуваного ефекту та вичерпання ресурсу запустили механізм "самопоїдання". Деякі галузі повністю зникають, щоб вижили інші – насамперед ВПК.

Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що останньою опорою залишається дохід від нафти.

Дивіться також: Україна вдарила одразу по двох кораблях тіньового нафтового флоту Росії

Чому купівельна спроможність росіян стрімко падає?

Попри те що Росія сама є сировинним придатком, вона не може працювати в режимі самозабезпечення і залежить від імпорту товарів, матеріалів і сировини. Критична ситуація вже наступила, але країна може триматися ще певний час.

Купівельна спроможність населення падає щомісяця ще з минулого року, а у 2026 році вийшла на мінімум. Зникають цілі торгові сектори – причому не люксові, а найдоступніші сегменти. Тобто у людей просто немає грошей на повсякденні речі,

– сказав Рейтерович.

Паралельно почався відтік депозитів. Центробанк намагається це стримати, але зупинити процес без примусової заборони на зняття коштів неможливо – а на такий відвертий репресивний крок вони поки що не можуть піти.

Водночас Москва сподівається заробити більше на близькосхідній кризі, але якщо вона вщухне і ціни впадуть – Росія втрачатиме все ще швидше.

"Цього року Росія може не витримати темп війни – і вона якщо не завершиться, то принаймні призупиниться. Інтенсивність ударів по Україні вже знизилася, на фронті теж напружена ситуація. Сподіватимемося, що проблема стане критичною і Росія буде змушена закінчити війну. Після цього вона спробує домогтися зняття санкцій і повернутися до глобальної економіки. США на це можуть піти, але Європа навряд чи", – зазначив Рейтерович.

Зверніть увагу! У ніч на 3 травня московські аеропорти Шереметьєво та Внуково, а також петербурзький Пулково і летовища Костроми, Пскова та Нижнього Новгорода працювали з обмеженням через активність українських безпілотників. У калінінградському аеропорту Храброво також повідомляли про можливі зміни в розкладі рейсів.

Що ще відомо про проблеми росіян через війну?

У квітні 2026 року Україна вийшла на піковий рівень атак по російських нафтопереробних заводах: за даними західних медіа, зафіксовано щонайменше 21 удар.

Зокрема, по НПЗ в Туапсе вже неодноразово завдавали ударів – це один із найбільших об’єктів такого типу в Росії. Подібне стосується і Пермського НПЗ.

Окрім того, що під ударами опинилися не лише резервуари, а й сам НПЗ і портова інфраструктура, втрата якої найбільш болісна для противника.