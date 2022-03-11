Росія може вдатися до диверсій на військових і цивільних об'єктах на Волині

Російські окупанти шістнадцятий день атакують українські міста. Вони намагаються дестабілізувати ситуацію і на Волині.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України 11 березня. Ворог може вдатись до диверсій.

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"На Волині зберігається загроза здійснення диверсій на об'єктах військової та цивільної інфраструктури", – зазначили у ЗСУ.

Атака на Луцьк

Вранці 11 березня, приблизно о 05:45, російські вбивці вдарили чотирма ракетами по Луцьку. Через бомбардування загинули 2 людей. Крім цього 6 поранених госпіталізували до лікарень. Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко розповів, що окупанти стріляли по об'єктах військового аеродрому.

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