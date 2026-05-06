Тиск на Трампа: політтехнолог оцінив ініціативу України щодо режиму тиші

Україна оголосила про готовність до довгострокового перемир’я, знаючи, що Росія його відхилить. Це дипломатична пастка, яка створює тиск на Москву і Вашингтон. Зеленський використає відмову росіян, щоб показати Трампу, що саме вони не хочуть миру.

Політтехнолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що Трамп уникає прямого спілкування із Зеленським, бо не хоче брати на себе зобов’язань.

Чому Трамп потрапив у дипломатичну пастку?

Зеленський сказав: ми готові до перемир’я зараз, а якщо ні – далі самі відповідайте за те, що відбудеться на вашому параді. Це цілеспрямований тиск, до якого Україна була готова – адже офіційна позиція незмінна: ми хочемо довгострокового перемир’я, як це, до речі, і обговорювалося з американцями ще минулого року,

– зазначив Загородній.

На думку політтехнолога, малоймовірно, що Трамп міг просити Україну не атакувати Росію в обмін на щось, бо будь-яке прохання передбачає зустрічну послугу, а Трамп не має очевидного інтересу захищати Путіна.

Ба більше, у Зеленського вже є довгий список того, чим Трамп йому зобов’язаний, – і саме тому американський президент уникає зайвих дзвінків і переговорів, щоб не брати на себе нових зобов’язань.

"Але є ще список Буданова, і ми вже знаємо, як він називається. Поки що на 2026 рік, але він людина серйозна, то може й вже на 2027 розписав. Наразі ми самі вирішуємо, куди, як і в який бік стріляти", – сказав Загородній.

Зверніть увагу! Трамп несподівано висловив позитивне ставлення до Зеленського, назвавши його "хитрим хлопцем" і заявив про намір врегулювати війну в Україні. Він також відзначив боєздатність ЗСУ, водночас розкритикував адміністрацію Джо Байдена за обсяги допомоги Києву, назвавши їх "абсурдними".

Що ще відомо про мирні переговори щодо війни в Україні?

На думку колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, американське посередництво не принесло жодного помітного прогресу у досягненні миру. Однією з ключових причин він називає те, що Дональд Трамп не застосував доступні важелі тиску на Росію для серйозних переговорів – зокрема, замість посилення санкцій обрав протилежний підхід.

Така позиція, за словами Пайфера, не змушує Володимира Путіна змінювати курс щодо війни в Україні. Навпаки, у Кремлі й надалі вважають, що можуть досягти своїх цілей на фронті.