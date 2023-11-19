Росія може відновити армію для нападу на НАТО: німецькі аналітики назвали термін

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Водночас вона продовжує нарощувати свою військову потужність. Й аналітики кажуть, що для відновлення армії їй знадобиться до десяти років.

Відповідну думку озвучили аналітики Німецького товариства зовнішньої політики. Вони вважають, що Росії може вистачити близько шести років задля відновлення своєї армії та нападу на НАТО.

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Путін скористається першою ж нагодою

На думку аналітиків, щойно в Україні завершаться інтенсивні бойові дії, Путін матиме можливість відновити військо своєї країни та озброєння. На це у російського президента може піти від шести до десяти років.

Упродовж цього періоду Німеччина та НАТО повинні дати можливість своїм збройним силам стримувати та, за необхідності, боротися проти Росії. Тільки тоді вони зможуть знизити ризик виникнення нової війни у Європі,

– йдеться у повідомленні аналітиків.

Вони також наголошують, що за цей період країни-члени НАТО повинні впливати винятково на власну здатність стримувати й оборонятися. Натомість не повинні розпорошуватися на те, чи прагне Росія розв'язати чергову війну.

"Час, необхідний Росії для відновлення своїх збройних сил, визначає потребу НАТО у швидкості. Альянс має бути спроможним відбити напад Росії за шість років. Більш тривалі терміни вже збільшують ризик війни", – підкреслюють аналітики.

Вони також вважають, що Альянсу потрібно задуматися не над тим, чи доведеться у майбутньому воювати проти іншої держави. Натомість йому необхідно зосередитися на тому, коли це може трапитися.

Альянс більше не виключає нападу Росії. Саме Росія визначає ці часові рамки через поєднання давньої мотивації та підвищення військового потенціалу. Вікно для можливого російського нападу відкриється, щойно Росія повірить, що напад, наприклад, на країни Балтії, може увінчатися успіхом,

– припускають аналітики.

Зауважимо, що напередодні Владімір Путін виступив на форумі у Санкт-Петербурзі. Там він озвучив чергову цинічну заяву про напад на Україну. Російський президент запевнив, що до 2014 року йому буцімто в голову не могло прийти, що буде "конфлікт" між Києвом і Москвою.