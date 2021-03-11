Росія може відновити військовий тиск на Україну в будь-який момент, – розвідка Естонії

У будь-який момент Росія може відновити військовий тиск на Україну за допомогою підконтрольних їй бойовиків на Донбасі. Такі дії свідчать про небажання Москви відмовлятися від агресії.

Про це йдеться в шостій щорічній доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії "Міжнародна безпека та Естонія", тези з якої опублікували на сайті українського відомства.

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Росія готова до посилення військового тиску

Реальність на окупованих територіях східної України визначається окупаційною владою, яка може відновити військовий тиск у будь-який момент за допомогою збройних формувань, які управляються та оснащуються Росією,

– йдеться у доповіді.

Там також додали, що війська окупанта озброєні танками, бронетехнікою та ракетними комплексами у кількості, які можуть мати лише кілька європейських держав

Естонія вважає, що наявність такої загрози на окупованій території України чітко свідчить про небажання Росії відмовлятися від агресії.

У доповіді естонська сторона схвально висловилася про всі зусилля України на шляху до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, однак визнала відсутність прогресу через блокування та затягування часу зі сторони Кремля.