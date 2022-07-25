Образи путіна і прагнення помсти, зерновий шантаж: військовий експерт попередив про нову загрозу

Цинічний удар окупантів по порту Одеси на наступний день після підписання угоди у Стамбулі став резонансною подією і спричинив дискусії на тему доцільності підписання договорів з росією. Однак ця атака могла бути помстою Туреччині.

Про це заявив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь. За його словами, спекулюючи на темі вивезення зерна з України кремлівський диктатор може спробувати вимагати перемир'я на Півдні.

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путін вирішив помститися Ердогану

Михайло Самусь зауважив, що у Стамбулі Україна та росія окремо підписали угоди з Туреччиною та ООН не підписуючи жодного спільного документу, тому саме Туреччина має нести військову відповідальність.

Військовий експерт зазначив, що після ракетного удару по порту в Одесі Міністерство оборони Туреччини з посиланням на слова росіян заявило, що окупанти не запускали ракет. Самусь назвав це спробою знизити напругу.

Експерт вважає, що причиною таких дій окупантів могло стати бажання путіна помститися президенту Туреччини Реджепу Ердогану за спізнення на зустріч в Ірані.

Якщо взяти до уваги, що це путін наказав завдати удару по Одесі, можливо дійсно путін дуже образився за ті 50 секунд, на які Ердоган запізнився з ним на зустріч в Ірані, публічно його принизивши. У путіна це можливо насправді. І це може виглядати саме так – публічний плювок в Ердогана. Можливо такі плювки будуть і далі. Але з військової точки зору за всю цю ситуацію несе відповідальність Туреччина,

– зазначив Самусь.

росія може наполягати на перемир'ї на Півдні

Військовий експерт переконаний, що найбільш ймовірним варіантом є те, що росія наполягатиме на перемир'ї на Півдні, однак кремль не любить визнавати своїх поразок. Тому тут путін може використовувати зерновий шантаж – аргументувати необхідність призупинення бойових дій потребою вивезти українську продукцію.

Самусь наголосив, що російські генерали доповідали путіну про контрольовану ситуацію, мовляв, як тільки закінчиться захоплення Донбасу, війська перекинуть на Південь і там поновлять наступ й підуть на Одесу. Однак зараз командуванню треба доповідати про критичну ситуацію й загрозу потрапляння окупантів у котел.

Україні потрібно посилювати ППО

Самусь зазначив, що котел для окупантів зовсім скоро може утворитися навколо Херсона. Крім того, ЗСУ продовжуватимуть завдавати точних ударів по військових об'єктах росіян на тимчасово окупованих територіях. У відповідь на це росія може обстрілювати українські мости через Дніпро. Для того, аби уникнути цього, Україні потрібно посилення ППО, в чому б дуже посприяли норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Експерт наголосив, що у росії є ще кілька тисяч ракет, яким окупанти можуть продовжувати завдавати ударів по Україні.

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