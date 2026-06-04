Росія здатна виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця, – Зеленський

Країна-агресорка продовжує нарощувати спроможності для нових масованих обстрілів українських міст. Зокрема йдеться про виробництво близько 120 балістичних ракет щомісяця.

Про цю загрозу для України детальніше розповів Володимир Зеленський під час засідання Ради Україна – НАТО 3 червня у Києві.

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Що відомо про виробництво балістики Росією?

Глава держави зауважив, що лише балістичних ракет агресор може виробляти близько 120 на місяць. Разом з тим, триває й виробництво інших типів ракет.

Це означає, що кожного місяця вони можуть здійснювати кілька масштабних масованих атак на додаток до постійного ракетного терору, який вони вже здійснюють,

– пояснив Зеленський.

Саме балістика наразі залишається найбільшою загрозою для України. Президент також нагадав, що під час однієї з останніх комбінованих атак 2 червня, росіяни вбили 23 людини.

Попри сотні запущених дронів, ракети становлять найбільшу загрозу для українських міст.

Як сили ППО справляються із відбиттям ворожих ударів?

У ніч із 3 на 4 червня Росія знову била по Україні, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М", запущену з Воронезької області, а також 293 ударні та дронові засоби різних типів, зокрема "Шахед", "Італмас" тощо.

Станом на ранок українська ППО знищила або подавила 264 безпілотники. Водночас зафіксовано влучання ракети та частини дронів у 11 локаціях, а уламки збитих БпЛА впали ще в кількох районах.

Зі свого боку генсек НАТО Марк Рютте заявив, що постійні ракетні удари Росії свідчать про тривалий характер війни, але водночас підкреслив наявність ресурсів у союзників для подальшої підтримки України. За його словами, країни НАТО продовжать внески в межах програми PURL, а "потік ракет продовжується".