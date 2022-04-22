Росія може влаштувати провокації в церквах на Великдень, – СБУ

Загроза провокацій з боку Росії можлива у будь-яку мить. І Великдень, на жаль, – не виняток. Тож у СБУ закликають вірян бути пильними під час святкувань.

У СБУ наголосили на тому, що небезпека з боку Росії можлива й на Великдень. Про це свідчать низка заяв, поширених пропагандистськими ЗМІ. У них повідомляється, що під час святкувань можливі насильницькі дії.

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У Росії готують собі ґрунт для можливих провокацій

Співробітники СБУ переконані, що таким чином російські окупанти готуються до можливих атак. Відповідальність за скоєні злочини вони планують перекласти на представників "націоналістичних об'єднань".

Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період,

– наголошують у СБУ.

Водночас СБУ та Нацполіція зробить усе можливе для того, щоб святкування Великодня було безпечним. Але кожному українцю варто пам'ятати про те, що війна триває. Тож бажано утримуватися від масових скупчень у церквах. Крім того, співробітники СБУ нагадали про важливість дотримування правил комендантської години.

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