Росія може застосувати "Орешник" по Україні вже найближчими днями, – західні ЗМІ

Низка іноземних ЗМІ з посиланням на розвідку повідомила, що "Орешник" може знову полетіти на Україну. Відповідно до їхніх повідомлень, це може статися вже найближчими днями. 24 Канал зібрав, що відомо про це.

Західні ЗМІ схиляються до думки, що Путін намагається вийти з глухого кута і здобути відчутну перевагу у війні. До цих спроб можна зарахувати і заяви Лукашенка про розміщення "Орешника" в Білорусі.

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Можливий новий удар "Орешником" – коли він станеться

Росія може запустити ще одну гіперзвукову балістичну ракету в Україні найближчими днями,

– написали Reuters.

Вони послалися на американського чиновника, який сказав: Вашингтон не вважає, що "Орешнік" змінить хід війни. Цей удар буде "лише черговою спробою Росії тероризувати Україну, яка провалиться".

AP уточнили: чиновник передав оцінку американських розвідників. Саме вони упевнені в можливості нового удару. Публічно цю оцінку розвідки не оприлюднювали.

"Експериментальна ракета "Орешник" розглядається офіційними особами США більше як спроба залякування, ніж зміна ситуації на полі бою в Україні", – додав посадовець.

Bloomberg навели дані, що Москва, імовірно, має лише декілька експериментальних ракет. І вони "несуть меншу боєголовку, ніж інші ракети, випущені Росією по Україні".

Конкретний час і місце удару не називають.

Цікаво! Bloomberg у цьому контексті згадали про погрози росіян відповісти на удар по Таганрогу ракетами ATACMS у ніч проти 11 грудня. "Ця атака із застосуванням західної далекобійної зброї не залишиться без відповіді", – написали в російському міноборони.